Ticaret Bakanı Muş: Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) merkez ofisi açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, etkinlikteki konuşmasında, DEİK'in Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, yeni ofisinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ustalara Saygı Ödülleri'nin anlam ve önemine de atıfta bulunan Muş, ödüle layık görülenleri tebrik etti.

Son 20 yılda Türkiye'nin dünya siyasetinde artan gücü ve küresel ekonomiye nüfuz kabiliyetine paralel olarak DEİK'in de küresel ekonomide Türk iş çevrelerine yol gösterme vazifesini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"Dünyanın hemen her ülkesindeki muhatap kuruluşlarıyla tesis ettiği iş konseyi platformları üzerinden DEİK, eşine az rastlanan bir ağ örgüsüne kurumsal iletişim kapasitesine sahip. Ayrıca her geçen gün değişen küresel ticari ve ekonomik ilişkiler düzeninde geleneksel araçların yanı sıra DEİK ailesinin 2021 yılında yenilikçi faaliyetlere ağırlık verdiğini de gözlemliyoruz. Evvela ticaret savaşları, adından salgın ile sınanan küresel ticaret şimdi de birçok ham maddenin tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan son derece olumsuz etkilenmektedir. Bu durumun 2022 yılındaki küresel büyümeyi de yavaşlatması ve tüm dünyada enflasyonu körüklemesi beklenmekte.

Bu olumsuz küresel koşullar ve konjonktürel risklere karşın, Türkiye ekonomisinde 2021 yılında ortaya konulan güçlü performansın 2022 yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye salgın koşulları gölgesinde önemli küresel ekonomilerin dahi zorlandığı 2021 yılında yüzde 11'lik büyüme ve 225,4 milyar dolarlık ihracat geliriyle yılı kapatmıştı. Türkiye'nin 2021 yılındaki bu performansını bu yılın ilk dört ayında da sürdürdüğünü görüyoruz. 240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sağlam adımlarla yürüdüğümüzü net bir şekilde ortaya koymakta."

Bakan Muş, mal ihracatı ile birlikte hizmet ihracatına da büyük önem verdiklerini, ihracata ilişkin politika ve stratejileri belirlerken mal ve hizmet ticaretini birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

Bu bağlamda 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının, 2021 yılında 58 milyar dolara ulaştığının altını çizen Muş, hükümet olarak dünyanın içinden geçmekte olduğu zor zamanlarda ihracatçılara ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var güçleri ile çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Muş, bu çerçevede son dönemde hayata geçirdikleri destek mekanizmaları hakkında bilgi vererek, "Yeni destek mekanizmalarının katkısıyla 2022 yılında hizmet ihracatımızın da 68 milyar doların üzerine çıkmasını beklemekteyiz." dedi.

- "Ülkemiz uluslararası yatırımcılar için yeni dönemde tekrar öne çıkmakta"

Bakan Muş, yakın zamanda hayata geçirilen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kapsamında ihracatçı KOBİ'lere yönelik 22 milyar liralık kredi paketindeki, kredi üst limitinin 10 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükseltildiğini anımsattı.

Tüm bu desteklerle Türkiye ekonomisinin daha da güçlendirileceğinin altını çizen Muş, şunları söyledi:

"Türkiye, özellikle pandemi döneminden sonra güvenli tedarikçi ülke olarak birçok pazara ihracatçı olarak girdi ve o pazarlarda kalıcı oldu. Büyük gayretlerle girdiğimiz ihracat pazarlarında kalmaya muvaffak olacak, ticari ilişkilerimizi daha da artıracak ve geliştireceğiz. Bunun yanında alternatif tedarik kanalları ve yöntemlerinin tespiti ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürünlerin uygun maliyetlerle temini konusunda yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu doğrultuda Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri ile kara yolu geçişleri, geçiş belgeleri sorunları tamamen çözülmüştür.

Bunun yanı sıra Orta Asya ve Körfez ülkeleri ile yürütmekte olduğumuz ticaret anlaşmaları müzakereleri ile bölgesel ticaret ve yatırım merkezi rolümüz daha da pekişmektedir. Diğer yandan ülkemiz gelişmiş üretim altyapısı, eğitimli ve nitelikli insan kaynağı ile jeopolitik konumu sayesinde Asya Pasifik merkezli kırılgan üretim ve tedarik zincirlerine alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için yeni dönemde tekrar öne çıkmakta. Bu itibarla uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisinin son dönemde belirgin şekilde arttığını ve giderek daha fazla sayıda çok uluslu şirketin Türkiye'yi üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak tercih ettiğini memnuniyetinle gözlemliyoruz."

Bakan Muş, konuşmasının sonunda, bahsi geçen ekonomik gelişmelere olan katkılarından dolayı DEİK ailesini tebrik etti.