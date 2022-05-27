Tıp profesörü, turizm fakültesinde dönem birincisi oldu

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm Fakültesi tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 13. Dönem Mezuniyet Töreni fakültenin konferans salonunda düzenlendi.

Mezuniyet töreninde dönem birinciliğini ise ERÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Selçuk Mıstık elde etti.

Mıstık, 13. dönem birincisi olarak mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, turizm sektörünün önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Turizm sektörü ülkemizin önemli sektörlerinden birisidir. Ülkemizin gelirlerinde önemli bir payı olan bir sektör. Dolayısıyla bu sektörde çok kaliteli, nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. İşte sizler o nitelikli, kaliteli aranan elamanlarsınız. Sizler, nitelikli hizmet vereceksiniz ve mezun olduğunuz andan itibaren de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. En iyi yerlerde ve en üst düzey görevlerde olacağınıza bizler eminiz. Çünkü o tecrübeyi, o bilgiyi hocalarınızın destekleri ile aldınız. Sevgili gençler, ailenizi ve vatanınızı hiçbir şeye değişmeyin. Çalışmanın ve okumanın yaşı ve unvanı yok. Ne kadar çalışır ve ne kadar okursanız kendinizi o kadar çok geliştireceksiniz."

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere mezuniyet kuşağı bağlandı ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Tören, mezuniyet pastasının kesiminin ardından sona erdi.