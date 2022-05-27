Meslek lisesi öğrencilerinden savunma sanayisine seri üretim

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye'nin en önemli savunma sanayi kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) silah parçası üretiyor. Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki atölyelerde yaptıkları seri üretimle, hem kendi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ortaya çıkardıkları çalışmalarla da meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ihraç ettiği bazı silah parçalarının meslek lisesi öğrencileri tarafından üretildiğini söyledi.

"Çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, çalışıyor ve kazanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki eğitime önem verdiğini ifade eden Telefoncu, "Çocuklarımız bu meslek lisemizde silah parçalarını üretiyorlar. Çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, çalışıyor ve kazanıyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı'mızın mesleki eğitime verdiği öneminin sonucunu görüyorsunuz. Amacımız mesleki eğitime en büyük katkıyı bu şekilde üreterek sağlamak" dedi.

"Mezuniyet sonrası istihdama yönelikte çalışmalarımız hızla devam ediyor"

G-3 piyade tüfeğinin el kundağı üretiminin yapıldığını belirten Telefoncu, "Çocuklarım ve öğretmenlerim adına gerçekten Türk eğitim sistemi adına Milli Eğitim Bakanı'mıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada günlük 700 adet el kundağı üretiyor. Çocuklarımız aynı zamanda da kazanıyor. İstihdama yönelikte Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuzla Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'müz arasında ön protokol çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu çocuklarımız mezun olduktan sonra da istihdamına yönelikte çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.