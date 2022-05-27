Güneydoğu Anadolu'nun Tarım ve Orman Müdürleri Adıyaman'da buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı.



2327 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bilgilendirme ve istişare toplantısına Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Batman, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Adıyaman'ın il müdürleri ilçe müdürleri ve yöneticileri katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Perre Uygulama Otelinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kenttin tarım potansiyeli ve genel durumunu anlatan sunum yaptı.



Kıyas konuşmasında, "Son 3 yılda toplam 654 milyon TL tarımsal destek ve hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında 13'ü ekonomik yatırım projesi olmak üzere 273 proje kabul edilmiş olur, toplam 24 milyon 511 bin 104 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir.



Adıyaman toplam 100 bin dekar badem yetiştiriciliği alanı ile Türkiye'de 1. Sıradadır. Nar üretiminde ilimiz 15 bin 350 dekar ile Türkiye'de 8. Sırada yer almaktadır. Trabzon hurmasının üretim alanı 5 bin dekara ulaşmış ve Türkiye'de yetiştiricilikte 2. sıradayız. Adıyaman'da 278 bin 23 dekar alanda Antepfıstığı yetiştiriciliği ile 4. sırada yer alıyor. Ceviz üretiminde 18. Sırada yer alırken, Türkiye'nin en büyük 2 bin dekar kapama ceviz bahçesi ilimizde bulunmaktadır.



Adıyaman'da hububat alanı 1 milyon 200 bin dekar olup, 11 adet sertifikalı tohum üretimi yapan firma bulunmaktadır. Arıcılık noktasında ise 72 bin 411 adet arılı kovan bulunuyor. Türkiye petrolleri kuyularından çıkan sıcak sudan faydalanarak 150 dekar alanda seracılık yapılmaktadır. Adıyaman'da 245 ton alabalık yetiştiriciliği yapan 19 balıkçı işletmesi bulunmaktadır" dedi.



Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar ise konuşmasında, "Son 3 yılda Valilimizce 7 milyon TL tarımsal projelere destek verilmiştir. Özellikle meyvecilik projelerimiz çiftçilerimiz tarafından ilgi görmektedir. Valilik olarak bu projelere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Personel Genel Müdürü Adem Dinç, "İlkini Ege Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz bölge eğitimlerinin altıncını ülkemizin en kıymetli coğrafyası olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin incisi Adıyaman'da yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı pandemi döneminden sonra en önemli bakanlıklardan biri haline geldi. Gıdanın ve hayvancılığın her türü ve yediğimiz içtiğimiz her şeyden sorumlu bir teşkilatın parçası olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Bire bir iletişim içerisinde bulunarak hizmetlerimizi sürdürmeyi prensip edindik. Geniş bir bakanlığın yönetilmesi bilgi, birikim, iletişim ve istişare ile kolaylaşır. Teşkilat büyük olunca iletişim ve tanışmada kolay olmuyor. Bu yüzden bu bölgesel istişare ve bilgilendirme toplantılarını çok önemsiyorum. Tüm Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlerimiz ve il müdürlerimiz burada biz hep birlikte bir aileyiz. Taşra personelimizin yanındayız ve hep iletişim halinde olacağız 85 milyon halkımız için buradayız" diye konuştu.