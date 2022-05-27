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Feci kazada tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı

Kırıkkale'de lastiği patlayan kamyon, kontrolden çıkması neticesinde karşı yola geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ve kamyonun sürücüsü ise yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 23:42
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Feci kazada tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 06 BLE 718 plakalı kamyonun lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri de aşarak karşı yönden gelen Veysi Çeçen idaresindeki 33 EEK 04 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bariyerlere saplanan tır sürücüsü Veysi Çeçen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan oğlu R.Ç. (17) ile kamyon sürücüsü Mustafa A. (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Delice Belediyesi itfaiye ekiplerince, tır sürücüsü Çeçen'in cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkartıldı. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından sürücünün cesedi hastane morguna götürüldü. Olay yerinde gelen Delice Kaymakamı Burak Akköz de kaza hakkında ilgili kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı. Kaza sebebiyle kapatılan karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması ve olay yerinden araçların kaldırılmasının ardından trafiğin akışı yeniden sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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