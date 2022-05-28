Yerli uzay aracımızın tasarımı hazır: Düğmeye basıldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay'a ilk adımı atacak uzay aracının dizaynının bitmek üzere olduğunu, imalatın haziran sonunda başlayacağını söyledi. Uzay aracının üç aşamalı bir tasarım sürecinden geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Yerli ve milli uzay aracında nihai tasarım safhasına gelmiş bulunuyoruz. Aracın tasarımı TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştiriliyor. Yurt dışından kimseyle çalışılmadı, tamamen milli altyapı ile dizayn edildi." dedi.

HİBRİT MOTORDA İYİYİZ

Tamamına yakınının yerli ve milli imkanlar ile geliştirileceği belirtilen uzay aracı için Delta-V ve TÜBİTAK UZAY'ın var gücüyle çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Aracın uzayda hareket etmesini sağlayacak motoru yüzde 100 yerli olacak, tamamında ise toplamda yüzde 70 yerlilik hakim olacak. Uzay aracı 3 gün boyunca aya yolculuk edecek, burada yörünge rota düzeltmeleri illaki olacak. Navigasyon gibi bazı özellikler daha önce aya gitmiş ülkeler ile istişare edilip satın alınacak" dedi. Uzay aracının hibrit iticilere sahip olacağını, yani hem sıvı hem katı yakıtın birlikte kullanılacağını söyleyen Yıldırım, "Bu konuda dünyada yapılan örneklere göre çok iyi bir yerdeyiz. Hatta dünya lideriyiz desem abartmış olmam." ifadelerini kullandı.

MÜRETTEBAT OLMAYACAK

Aya gidecek aracın içerisinde mürettebat olmayacağını belirten Yıldırım, "İnsansız otonom ve gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen bir araç olacak uzay aracımız yaklaşık 2 buçuk ton olacak. İçinde çeşitli teçhizatlar, güç üniteleri, haberleşme cihazları, kameralar bulunacak ve tüm bunlar bir arabadan biraz daha büyük bir tasarımın içerisinde olacak. Uzay aracının içerisinde 50-60 kilo arasında bir kargo kapasitesi olacak. Bu rakam çok büyük bir rakam, Ay'a gidecek bir araçta bu kadar kargo kapasitesi olması dünya standartlarında iyi bir noktadır" dedi.

2029'DA AY'A YUMUŞAK İNİŞ

Türkiye'nin uzay çalışmalarına verilen ağırlık ile birlikte 2029 yılında Ay'a yumuşak iniş yapılacağını belirten Yıldırım, "Esas olan aya yumuşak iniş misyonunda yerli fırlatma sistemini ROKETSAN geliştirmiş olacak ve tam anlamıyla fırlatmasından uzayda hareket etmesine ve Ay'a inişine kadar her şeyiyle milli bir uzay görevi gerçekleştirilecek" diye konuştu.

UZAYA İLK ADIM ÖNEMLİ

Yıldırım, Milli Uzay Projesi kapsamında bu uzay adımlarının atılmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün bu uzay çalışmalarını yapmazsak yarın Türkiye daha geri kalmış bir ülke olacaktır. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığınızda hepsinin uzayda gücü vardır. Uzay hukuku diye bir alan gelişiyor ve herkes oradaki yerini iddia etmeye başladı. Eğer orada olamazsanız bu hakların hiçbirinden hak isteyemezsiniz ve bu nimetlerden faydalanamazsınız" değerlendirmesini yaptı.