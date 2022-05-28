İsrail zindanlarında 15 bin kadın var

Kudüslü kadınların karşılaştığı zorluklar, Filistinli kadın esirlerin problemleri, ambargonun Gazzeli kadınlar üzerindeki etkisi gibi birçok konu "7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu"nda masaya yatırıldı. Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği ve Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Derneği'nin "Kudüs'ün Kadın Öncüleri Zaferi İnşa Ediyor" sloganıyla İstanbul'da düzenlenen forumda çözüm projeleri ele alındı.

ARTIK ZAFERE YAKLAŞTIK

Özellikle kadın esirlerin durumuna dikkat çekilen forumda konuşan Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Birliği Başkanı Dr. Ümeyye El-Ticani, "Bu yılki sloganımızda zaferden bahsettik ve bütün kalbimizle artık zafere yaklaştığımızı hissediyoruz" dedi. Filistinli esir Marah Bakir'in annesi Savsan El-Medyad "15 binden fazla Filistinli kadın işgal hapishanelerinde işkence altında. Anneler, evlatlar büyük acılar çekiyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. İşgal cezaevlerindeki kadın tutsakları kurtarın" diye konuştu.

MAĞDURİYET SON BULMALI

Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Hamda Al-Sulaiti, "Bu toplantı işgalci güçlerin Filistinli kadınlara yönelik işlediği insanlık suçlarını gözler önüne sermek ve bu onurlu kadınları desteklemek için büyük anlam ifade ediyor. İslam alemini ve İslam Birliği teşkilatını işgalci güçler tarafından zulme uğrayan kadınları korumaya ve desteklemeye çağırıyoruz. Özellikle işgal hapishanelerindeki kadınların mağduriyetleri bir son bulmalı. Dünyanın dört bir yanındaki kadınları, Filistinli kadınların işgal hapishanelerde maruz kaldıkları adaletsizliği kınamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Onurlu direnişi destekliyoruz

Foruma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin Kudüs'te yaşanan ihlallere karşı her zaman tavrını İsrail'e net bir biçimde gösterdiğine vurgu yaptı. Yanık, "Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunan murabıtları her zaman övgü ve gıpta ile takip ediyoruz. Filistinli kadınların 100 yıldan bu yana süren onurlu ve cesur direnişini destekliyoruz" dedi.

Filistin hepimizin davası

Malezya Sanayi Bakanı Zuraida Kamaruddin, "2009 yılında Gazze'yi ziyaret ettiğinde Filistinli kadınların, özellikle Gazze'dekilerin eğitimli, güçlü ve toplumlarında lider olduklarını gördüm ve çok etkilendim. İşgalcilerin kadın milletvekillerini, siyasileri rahatlıkla tutukladıklarına şahit oldum. Ülkelerini koruyan ve suçu sadece düşüncelerini ifade etmek olan bu kadınların bir an önce özgürlüğe kavuşması şart" dedi. Hindistan Müslüman Kadınlar Hukuk Konseyi Başkanı Dr. Esma Zehra, "Hindistan'da yaklaşık 200 milyon Müslüman var ve hepsi Filistin davasıyla yakından ilgili. İşgal altında acı çeken Filistinliler için yüreğimiz çarpıyor. Buraya Filistin'in hepimizin davası olduğunu haykırmaya geldim" diye geldi.

Hatice Saka