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Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı

Özel fabrikalarda 50 kilogramlık şeker çuvalı, önceki gün 1.200-1.250 liraydı. İthalat açıklamasından sonra 1.050-1.100 lira arasına geriledi. Sektör temsilcileri "Piyasa fiyatları 750 liraya kadar iner. Panikleyen stokçu da malını çıkaracak. Bisküvi, çikolata, helva gibi ürünlerde de indirim bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 28 Mayıs 2022 07:40
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Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı

Şeker piyasasında özel fabrikaların ve stokçuların etkisiyle fiyatlar tırmanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı piyasaları dengelemek için ithalat kartını devreye soktu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

TÜRKŞEKER DE DEVREDE

Gazetemize konuşan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan "Özel fabrikalarda 50 kilogramlık şeker çuvalı, önceki gün 1.200-1.250 liraydı. Tarım ve Orman Bakanlığının şeker ithalatıyla ilgili açıklamasından sonra dün fiyatlar 1.050-1.100 lira arasına geriledi. Türkşeker de halen 550 liradan çuvalı paketleyip, marketlere, Raf Fiyat Garantili mal veriyor. Öte yandan marketler ise bunu rafında satmıyor, malı alıp, çuvallayıp, çuvalla satıyorlar. Çünkü 550 liraya alıyor, dışarıda şeker çuvalı 1.250 lira. Arada müthiş bir kar var. Market, bu şekeri rafta devletin verdiği fiyattan sattığında yüzde 5 kazanıyor, çuvalla sattığında yüzde 10 kazanıyor" dedi. İthalat kararını değerlendiren Aydoğan "Bu güzel bir haber. Fiyatlarda ciddi anlamda gevşeme bekliyoruz. İthal şekerin maliyeti, çuval bazında en fazla 700-750 lira arasında olur. Fiyatlar bunun daha altında da olabilir ama 700-750 liranın üstüne çıkması mümkün değil. Piyasa fiyatları yaklaşık 500 lira kadar geri gelir, 400 bin ton ciddi bir rakam. Piyasa, şekerin ülkeye girmesini bekleyecek. İthal şeker, istenirse bir haftada getirilebilir. Gemiyle ürün getirince masraflarıyla birlikte 750 liraya mal oluyor, devlet 550 liraya satıyor ama özel sektör 'Ben zarar ediyorum, benim şekerimin çuvalı 1.250 lira' diyor. Böyle bir dünya yok" diye konuştu.

RAFLARDA İNDİRİM YAKIN

İthalat kararının raflara nasıl yansıyacağını da yorumlayan Aydoğan "Bu karardan sonra bisküvi, çikolata, helva gibi ürünlerde indirim yapılmazsa vicdansızlık olur. Mutlaka indirim yapacaklardır. Raflarda indirim bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Ayrıca, Türkşeker de üreticinin kapasitesinin yüzde 20'sine kadar olan ihtiyacını karşılıyordu. Artık yüzde 50'sine kadar olan ihtiyacını karşılayacak. Bunun da raflara indirim olarak yansıması olur" ifadelerini kullandı.

STOKÇUYU DA ÇÖZECEK

İthalat kararının stokçuluk sorununu da çözeceğine dikkat çeken Aydoğan, şunları kaydetti: İthal şekerin ülkeye girmesi, stokçularda bir panik havası oluşturacak. Bekleyenler, malı bir an önce piyasaya sürmek anlamında bir şeyler yapacak. 1.250 liralık fiyatın, bir anda 1.050-1.100 liraya gerilemesi, onların panik havasının işaretiydi. İthalat duyulunca stokçular, '100-150 lira indirim yapıyorum' dedi. İthal mal gelene kadar bu fiyatlar kademeli olarak da geriye gelebilir. 3-4 gün sonra 950-1.000 lira aralığını konuşabiliriz.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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