21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı

Kaybolduğunda 47 yaşında olan 7 çocuk annesi kadının bilezikleri için öldürülüp, kuyuya atıldığı değerlendiriliyor. 21 yıl sonra SABAH sayesinde Ayşe Kavak'ın cesedinin bulunması ailesini bir nebze olsun sevindirdi: "En azından annemizin bir mezarı olacak"

21 YILLIK GİZEMİ SABAH ÇÖZDÜ

Kayseri'nin Yılanlı Dağı'nda son günlerde kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah muhabiri kuyunun bulunduğu mevkiye giderek, fotoğraflar çekti. Daha sonra durumu Kayseri valisi Gökmen Çiçek'e bildirdi. Kayseri Valisi'nin talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından olayla ilgili özel ekip görevlendirdi.



Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları, çanta ve bir peruk buldu. Cesedin yanında bulunan çantadan çıkan kimlikle cesedin 21 yıl önce kaybolan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi.

Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı. Cesede ait kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de altınları için öldürülüp, kuyuya atıldığını değerlendiriyor.



EŞİ 2012'DE ÖLDÜ

Ayşe Kavak'ın 21 yıl önce kiralık ev aramak için çıktığı bir daha evine dönmediği, yıllardır kayıp olduğu belirlendi. Ayşe Kavak'ın eşi Halil Kavak polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra o dönem televizyon programlarına katılıp, afişler bastırıp kayıp eşini aradı.

Eşini bulabilmek için hırdavat dükkanı dahil her şeyini sattı. Ancak talihsiz adam 2012 yılında hayatını kaybetti. Çocukları ise annelerinin yaşadığı umudunu hep taşıdı.

"SABAH'A VE VALİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kuyudan çıkan cesedin kayıp olan anneleri Ayşe Kavak'a ait olduğunu öğrenen Kavak'ın çocuklarından Mehmet Kavak; "Annem 21 yıl önce kaybolmuştu. Kaybolduğu günden beri yıllarca aramadığımız yer kalmadı. Babam ömrünü bu konuya adadı ama ömrü onu bulmaya yetmedi."



"Sabah Gazetesi sayesinde annemizin cesedi bulundu. Sağ olsunlar 21 yıllık gizemi aydınlattılar. Onların sayesinde en azından annemizin ölüsünü bulduk. Artık 21 yıl sonra da olsa gidip annemizin mezarı başında dua edebileceğiz. Daha önce annemiz öldü mü ya da yaşıyor mu bilmiyorduk" dedi.



İKİ GÜNDÜR ANNEM RÜYALARIMA GİRİYORDU

Ayşe Kavak'ın kızı Meral Kavak ise son günlerde annesini rüyasında gördüğünü belirterek; "Annemi yıllarca aradık ama bulamadık. Annemin öldüğüne inanmıyordum. Son iki gün ardı ardına annemi rüyamda gördüm. Annem beyaz bir otomobilin arkasından yürüyordu. Defalarca seslenmeme rağmen konuşmuyordu."



"Meğer annem 2 gün önce kuyuda bulunmuş. O beyaz araç ta ekip aracıymış. Annemin o kuyuda olduğunu bildiği halde susan insanlara da sesleniyorum. Her gün annemiz bir gün gelir mi umuduyla bekledik. Katil ya da katiller nasıl yıllarca rahat uyudu" diye konuştu.