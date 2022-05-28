CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı

MHP Yalova İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Namık Öz'ün, Balgız'ın üyelik işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Balgız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'nin, kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşarak Atatürk'ün çizgisinden çıktığını görevim süresince yakından müşahede ettim ve bu nedenle istifa kararı aldım. Devletimizin bekasını her durumda savunan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen vatan sevdalısı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde olarak MHP teşkilatına katılmaktan büyük onur duymaktayım."

MHP İl Başkanı Namık Öz de parti üyeliğinin Balgız'a ve MHP'ye hayırlar getirmesini temenni etti.