Pençe harekatında 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Eklenme : 28 Mayıs 2022 12:43
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız