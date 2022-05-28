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Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?

Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri cevapladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilirse neler olacak, karantina kaç gün sürecek?

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Mayıs 2022 13:26
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 20 gün içinde 21 ülkeye ulaşan maymun çiçeği vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin uluslararası seyahatler için bir geçiş ülkesi olması nedeniyle vaka görülme açısından yüksek riskli coğrafyalardan biri olduğuna işaret ederek, hastalığın ülkemizde de tespit edilmesi durumunda ilk vakanın iyileşme süreci olan yaklaşık 4 hafta boyunca karantinada tutulması gerekeceğini kaydetti.
Maymun çiçeği salgınına dair de önemli bilgiler veren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ilk kez 7 Mayıs'ta İngiltere'de tespit edilen vakanın üzerinden geçen 20 günde, tam 21 ülkede yeni vaka tespit edildiğine işaret ederek "Koronavirüs'teki gibi büyük bir pandemi beklenmese de burada en büyük sıkıntı; virüsün hayvan konaklardan da geçebilmesi nedeniyle, kontrolünün zorlaşabileceği" diye konuştu.

"BİLİNENDEN ÇOK DAHA FAZLA VAKA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Prof. Dr. Yavuz, "20 günde, 21 ülkede vaka tespit edildi. Bu bayağı bir salgın olduğunu gösteriyor bize. Gerçek boyutunu da tam olarak bilemiyoruz. Bu sadece yakalanan olgular. Sürveyans (takip) sistemi iyi olan ülkelerin yakaladığı olgular. Aslında bilinenden çok daha fazla vaka olduğu tahmin ediliyor. Eldeki verilere göre pandemik kapasitesinin çok yüksek olmadığı düşünülüyor. Çünkü solunum yoluyla çok etkili bir şekilde bulaşamıyor, ya da asemptomatik dönemde bulaştırıcılığı yok diye kabul ediliyor. DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirmeyecek diye tahmin ediliyor. Ama tabii ki mikroorganizmaların yakın takip edilmesi gerekiyor. Çünkü daha önce koronavirüsler de bu kadar bulaşıcı olarak bilinmiyordu. SARS hele hiç yayılmıyordu mesela" dedi.

Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri cevapladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilirse neler olacak, karantina kaç gün sürecek?

"İLK TEMASLIYA AŞI VE 21 GÜN KARANTİNA"

Prof. Dr. Yavuz, henüz Türkiye'de vaka tespit edilmediğini ama ilk vaka çıkarsa neler yapılması gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de düşünsenize hiç görülmemiş bir hastalık. İlk hastanın, döküntüler tamamen kuruyana kadar izolasyonda kalması gerekecek. Çünkü toplumda hiç görülmeyen bir hastalık ki ilk defa olacak. Daha önce yayılmamış bir hastalık yani, bu şekilde belki yayılmasını engelleyebiliriz. Hasta tespit edildikten sonra tüm lezyonlar kuruyacak, kabukları dökülecek, çünkü oralardan da bulaşma söz konusu olabiliyor; bu da 2 ila 4 hafta kadar sürüyor. Semptomlar çıktıktan, döküntüler başladıktan sonra 14-28 gün arası hasta olan kişinin izolasyonu gerekiyor. Temaslıda ise semptomlar oluşmadan aşılama yapılması ve 21 güne kadar izolasyonu söz konusu olabilir."

"DÖKÜNTÜLERDE BOL MİKTARDA VİRÜS VAR"

Hastalığın bulaşma yolunun döküntülerle yakın temastan geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Döküntülerde bol miktarda virüs var. O döküntü veya hastanın çıkartılarıyla diyelim (vücut sıvıları) yakın temasla bulaşır. Mesela konuşurken de uzun süre çok yakın temasta bulaşma riski var. Çünkü Afrika'daki salgınlarda yapılan çalışmalarda, ev halkının yüzde 10'una yakın, temasla bulaştığı tespit edilmiş" dedi.

Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri cevapladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilirse neler olacak, karantina kaç gün sürecek?Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

"VÜCUTTA ÇIKAN DÖKÜNTÜLERİN HEPSİ GEÇENE KADAR BULAŞILIĞI SÜREBİLİYOR"

Hastalığın yayılması Kovid'den zor olsa da neredeyse Kovid'den daha fazla ölümcül olabilen bir virüs olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bir diğer sıkıntı da çiçek hastalığının akrabası bir virüs olmakla birlikte, hayvan rezervuarlarında bulunabilmesi. Gerçek hayvan rezervuarı hangisi, onu bile bilmiyoruz. Böyle bir hastalık olduğu zaman, hayvanlarda da etken olabiliyorsa, Kovid'den de biliyoruz, o zaman kontrolü daha zor oluyor. Bir de kişi semptomatik olduktan sonra yani hastalık belirtileri başladıktan sonra bulaştırıcılık oldukça uzun sürüyor. Kabuklanmaların hepsi, vücutta çıkan döküntülerin hepsi yok olana kadar bulaştırıcılığı sürebiliyor. Ama hastaları yakalamak kolay olduğu için, döküntülerden hemen tanıyıp hastayı izole edip, çevresini de 'ring aşılama' dediğimiz şekilde aşıladığınız zaman kontrol altına alınabileceği düşünülüyor" şeklinde konuştu.

"HEKİMLERİN DE BİLGİLENDİRİLMESİ LAZIM"

"Bizim de Türkiye olarak hızlıca vaka tanımlaması yapmamız lazım ve sürveyansı (takip) artırmamız lazım" diyen Prof. Dr. Yavuz, şu uyarılarla sözlerine devam etti: "İnsanların farkındalığını arttırmamız lazım. Vakayı görecek olan hekimlerin eğitimlerini artırmamız lazım; çünkü uzun zamandır görülmeyen bir hastalık. Biz KLİMİK Derneği olarak bugün hekimlerimize yönelik bu yönde bir eğitim toplantısı yapıyoruz örneğin. Türkiye'de 1980'e kadar aşılanma vardı, 80'den sonra aşılı olan yok. Dolayısıyla en geç aşılanan grubun bile aşısının üzerinden 42 yıl geçmiş. Aşısı olup da hastalığa yakalanan var. Aşı ne kadar koruyor, gene kısmi bir koruyuculuğu olacaktır. Ama bunun yüzde 80-90 düzeyinde olması beklenmiyor açıkçası."

Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri cevapladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilirse neler olacak, karantina kaç gün sürecek?

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"TÜRKİYE DE 2011'DE BİR MİKTAR ÇİÇEK AŞISI ALMIŞTI"

2001'de Amerika'da gerçekleşen şarbon saldırısı sonrası ülkelerin çiçek virüsüyle de ilgili alarma geçtiğini ve biyolojik saldırı tehdidine karşı çiçek aşısı temini gerçekleştiğine de değinen Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin de o yıllarda belli bir miktar çiçek aşısı aldığını söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: "Çiçek aşıları stoklamıştı bazı ülkeler. Sanırım Türkiye'de de 2011 yılında belli bir miktar aşı alınmıştı. Aslında öngörülüyordu maymun çiçeği salgını. Çünkü Nijerya'da 2017 yılında birdenbire ortaya çıktı, şu andakinin bir modeli orada yaşanmıştı zaten. Böyle bir hazırlık vardı. Bu nedenle de 2019'da, daha az yan etkisi olan MVA (nonreplike atenüe canlı aşı) aşısına EMA ve FDA onay vermişti. Ama o aşı da kitlesel aşılamalarda henüz büyük çapta kullanılmadığı için, koruyuculuğuyla ilgili 'Acaba etkinliği ne olur diye?' düşünülüyor. Maymun çiçeğinde riskli grup daha çok çocuklar ve gebeler. O yüzden ekstra dikkat edilmesi gerekiyor bu grupta."

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