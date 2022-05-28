'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul'un en büyük açık hava kitap fuarı özelliği taşıyan Bağcılar Kitap Fuarı, yoğun ilgi gören etkinlikleriyle devam ediyor.

Önemli isimlerin ağırlandığı fuarın son konuğu ise Gazeteci-Yazar Nedim Şener oldu. Söyleşide okurlarla bir araya gelen Şener, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.

Hafızayı diri tutmak gerekiyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde 15 Temmuz gecesi gibi bir ihanet yaşanmadığını ifade eden Şener, "Bizim o gece yaşananları unutmamamız ve hafızayı diri tutmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Bunlara acırsanız acınacak hale gelirsiniz.' 15 Temmuz'da yaşanan ihanetin bittiğini zannediyorsunuz ama bugün tekrar mahallelerde evlerini kurmaya çalışıyorlar. Yeniden örgüte eleman devşirmeye çalışıyorlar. Çevrenizde bunlar varsa lütfen izin vermeyin ve gerekli yerlere bildirin. İhaneti asla unutmayın" dedi.

Verdiği bilgiler çok kıymetli

Katılımlarından dolayı Şener'e teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Nedim beyi biz 15 Temmuz gecesi o dik duruşundan tanıyoruz. Ülkemizin geleceği adına vermiş olduğu bilgiler çok kıymetli" dedi. Özdemir, Şener'e belediyenin yayınlarından olan Sıratımüstakim kitabını hediye etti.