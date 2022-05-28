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Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kura yöntemiyle bu sanayi sitelerini 15-20 yıl vadeye varan çok az peşinatlarla o iş yerinin kirasını öder gibi temin edecekler. " dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Mayıs 2022 14:42
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Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küçük ve orta ölçekli işletmeler için illerden gelen talebe göre belirledikleri alanlarda sanayi siteleri yapacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndan katıldığı CNN Türk canlı yayınında, sunucu Hakan Çelik'in sorularını yanıtlarken, bu yıldan itibaren, Ankara ve İstanbul'da vatandaşların uygun şartlarda konut yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Hazine arazilerini satışa çıkaracaklarını belirtti.

Vatandaşların kiranın da altında ödeyecekleri taksitlerle ev sahibi olacaklarını söyleyen Kurum, evi olmayanlar ve şehit ailelerine uzun vadede destek olabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Altyapılı konut arsaları ürettiklerinden de bahseden Kurum, bunları uzun vadede satışa çıkaracaklarını, vatandaşların tek ya da büyük parselde talep örgütlenmesiyle birleşerek, müteahhitlerle anlaşarak ya da kendi başlarına evlerini yapabileceğini dile getirdi.

Kurum, İstanbul'da Çatalca, Tuzla ve Başakşehir bölgelerinde sosyal konut projeleri yapacaklarını aktardı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla üretim ve istihdamı artırabilmek adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri yapacaklarını aktaran Kurum, "Talep örgütlenmesi şekliyle illerden gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitelerimizi yapacağız. Kura yöntemiyle bu sanayi sitelerini 15-20 yıl vadeye varan çok az peşinatlarla o iş yerinin kirasını öder gibi temin edecekler. Bu yıldan itibaren başlayacağız. Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanımız milletimizle bu projeyi paylaşacaklar." açıklamasında bulundu.

Kira artışları konusuna da değinen Kurum, "İstanbul'da kiralar, ortalama 6 bin lira mı oldu?" sorusu üzerine, böyle bir tespitin söz konusu olmadığını, Türkiye'de bugün alt, orta ve üst gelir gruplarına hitap eden konutlar bulunduğunu söyledi.

Mevcut kanunda, evin kira değerinin, rayiç değerinin 20 yıllık karşılığı olabileceğinin, yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam yapılamayacağının çok net şekilde tarif edildiğini vurgulayan Kurum, ev sahiplerinin "fırsatçılık" yaparak TÜFE ortalamasının üzerinde artış yapmaya çalışması halinde kiracıların bu durumu mahkemelere taşıyabileceğini ifade etti.

Kurum, böyle bir durum yaşayan vatandaşların bunu kendilerine bildirmeleri halinde hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti.

"Atık ithalatı Çevre Kanunu'na göre yapılıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bazı basın kuruluşlarında çıkan, "Türkiye, Avrupa'da en fazla çöp ithal eden ülke" yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, atık ithalatının Türkiye'de Çevre Kanunu'na göre yapıldığına işaret etti.

Atık ithalatı yapacak firmaların bakanlıklarına başvurmaları halinde Çevre Kanunu çerçevesinde doğaya, çevreye zarar vermeyecek şekilde işletmenin incelendiğini ve faaliyet belgesi verildiğini anlatan Kurum, çevreye zarar verecek hiçbir maddenin ham madde olarak ithal edilemeyeceğini vurguladı.

Yaşanan iklim değişikliğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Kaynaklarımız sınırsız değil, doğaya sahip çıkmamız gerekir diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yarın 2053 vizyonumuzu açıklayacak. 2053 vizyonumuzda tüm sektörler bazında yapılması gerekenleri, hedefleri belirleyecek ve bu çerçevede bir çalışma yürütüyoruz. Yeşil kalkınma diyoruz. Döngüsel ekonomi diyoruz. Döngüsel ekonomi ne demek? Al-kullan-at değil. Bu kağıtlarımızı, ağaçlarımızı, metalleri, camları, demiri, her şeyi yeniden dönüştürmek zorundayız. Al-kullan-dönüştür anlayışına, döngüsel ekonomiye geçmek zorundayız."

KAPAT [X]

Kurum, Çevre Mevzuatı'nın hiçbir şekilde karışık atık getirilmesine müsaade etmediğinin altını çizerek, "2021'de 12 milyon 700 bin ton metal gelmiş. Bu malzemelerin hepsi eritilmiş, ham madde olarak kullanılmış, üretim yapılmış, katma değer sağlanmış ve piyasaya arz edilmiş, kullanılmış yeniden." bilgisini verdi.

Türkiye'ye geri dönüşümü olmayan herhangi bir maddenin gelemeyeceğini, ham madde olabilecek ürünlerin, atıkların konulan kotaya göre geldiğini vurgulayan Kurum, "(Vatandaşlarımız) Müsterih olsunlar, hiçbir şekilde Çevre Mevzuatı'na uymayan atık ülkemize gelemez, gelmesine müsaade etmeyiz." dedi.

"Türkiye'nin en büyük parkı olacak"

Atatürk Havalimanı'ndaki tek pistin hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Kurum, "Afet zamanında hizmet verecek. Pandemi hastanemiz var burada. Pandemi dışında da vatandaşlarımıza hizmet verecek bu hastanemiz. Sivil uçuşlara hizmet verecek. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, hizmet vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Kurum, havalimanındaki terminallerin ne olacağına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

"Terminallerin hepsi kalacak. Terminal binası olarak kalmayacak ama konturlerini koruyacağız ve bu çerçevede mimarlarımızla vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu binaları restore ederek fuar alanına çevireceğiz, müzeler yapacağız. Sanatseverler gelip o müzelerde gezip, eğlenecekler. Robotik alanlar oluşturacağız, çocuklarımız orada deneyler yapacak. Deney atölyeleri, kültür merkezleri, kütüphaneler olacak. 7'den 70'e bu hangarların hepsini burada kullanılabilecek ne varsa, kullanılabileceğimiz anlayışla projelendirdik."

Havalimanındaki hangarların da kalacağını bildiren Kurum, kullanılabilecek her türlü değerin kullanılacağını, havalimanının hiçbir şekilde konut ve ticari imara açılmayacağını vurguladı.

Günlerdir kamuoyunda milleti yanlış bilgilendiren muhalefete seslendiğini kaydeden Kurum, "Biz ne yapmak istiyoruz burada gelsinler görsünler." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, dünyanın önde gelen şehir parkları olan İngiltere'deki Hyde Park ve ABD'deki Central Park ile mukayese edildiğinde yapılacak alanın daha büyük olup olmayacağı sorusuna da, "Bildiğim kadarıyla Hyde Park ölçüsünde burası 5 milyon metrekare dünyanın en büyük parklarından, millet bahçelerinden birisi olacak. Türkiye'nin de en büyük parkı olacak. Havalimanı buradayken karbondioksit emisyonu burada 1 milyon tondu. Şu anda 75 bin tona düştü. Trafik yükü yüzde 30-40 azaldı. Gürültü kirliliği yok artık bakın." diye konuştu.

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