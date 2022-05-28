Ankara polisinin operasyonunda 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 15:22
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda karışımlı akaryakıt olduğu belirlenen 130 bin 232 litre ürün ele geçirildi.
Yakalanan karışımlı akaryakıtın Ankara'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız