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Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi yaralandı

Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken olaylar ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mayıs 2022 20:31
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Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi yaralandı

Tokat'ta bir otomobil ve 2 servis minibüsünün karıştığı kazada tekstil işçisi 7 kadın yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu üzerinde yaşandı. Kent merkezine seyir halinde olan Berkant D yönetimindeki otomobil fren yaparak yavaşlayınca, aynı istikamete seyir halinde olan Alattin İ'nin kullandığı işçi servisi arkadan çarptı. Bu iki aracın arkasından gelen Orhan İ'nin kullandığı işçi servisi de duramayarak önündeki araca çarptı.

Zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan tekstil işçilerinden Meral A, Meral D, Sevilay A, Nevin C, Yeşim S, Fadime A ve Şifa Y yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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