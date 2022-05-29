Yurtdışı Teşkilatında Görevli Sözleşmeli Personelin Görev ve Sorumlulukları

Bilindiği üzere kamu idarelerince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yıl ile sınırlı olarak sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir.

Bu bağlamda Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, mali yıl ile sınırlı hizmet sözleşmesi imzalanmak suretiyle mahalli katip sekreter ya da sekreter çalıştırılmaktadır. Bahse konu düzenlemeler bağlamında yurtdışı teşkilatlarımızda istihdam edilen sözleşmeli personelin görev ve sorumluluklarının genel çerçevesinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları;

1- Temsilciliğin her türlü sekretarya ve büro hizmetlerini yürürlükteki mevzuat doğrultusunda zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

2- Yazışma taslaklarını resmi yazışma kurallarına uygun olarak hazırlayıp onaya sunmak, onay sonrası takip, posta, arşiv ve benzeri işleri yapmak,

3- Yapılan işlerle ilgili olarak Müşavir/Ataşeyi düzenli olarak bilgilendirmek,

4- Temsilcilikteki iş ve işlemler için gerektiğinde yazılı ya da sözlü tercüme işlerini yapmak,

5- Müşavir/Ataşe tarafından yetkilendirilmesi halinde, taşınır işlemlerine ilişkin görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

6- Temsilcilik bürolarının, arşivinin ve diğer müştemilatının temizliğine, düzenine ve ofis malzemelerin her an kullanıma hazır halde tutulmasına özen göstermek,

7- Temsilcilikle olan iş akdinden dolayı ev sahibi ülkede doğan yasal yükümlülüklerini takip edip gereklerini yerine getirmek, bunlarla ilgili olarak Müşavir/Ataşeyi zamanında bilgilendirmek,

8- İlk ve ortaöğretim seviyesindeki denklik taleplerinde bütün hazırlık işlemlerini yapmak, imzaya sunmak, imza sonrası işlemleri takip etmek,

9- İlgili ülkede resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz (özel) statüdeki öğrencilerin iş ve işlemlerinin takibini, imza öncesi hazırlıklarını ve imza sonrası işlemlerini yapmak,

10- Müşavir/Ataşenin randevularını planlamak ve takip etmek,

11- Lüzumu halinde Müşavir/Ataşenin yanında toplantı, tören ve benzeri etkinliklere katılmak, not tutmak, çeviri yapmak, rapor hazırlamak,

12- İşi nedeniyle öğrendiği bilgiler ile ulaştığı belgeleri işinden ayrılmış olsa bile kimse ile paylaşmamak,

13- Müşavir/Ataşe tarafından verilen diğer görevleri yapmak olarak belirlenmiştir.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR