Liverpool-Real Madrid finali başladı

Daha önce finalde iki kez rakip olan Liverpool ve Real Madrid, bu finallerde kupayı birer kez müzelerine götürdü. Toplamda ise Real Madrid'in 13, Liverpool'un 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid, bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele ediyor. La Liga'da zafere ulaşan Real Madrid ve Premier Lig'de şampiyonluğu son maçta kaybeden Liverpool, sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlamak istiyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Fabinho, Thago, Henderson, Diaz, Mane, Salah

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius Jr, Benzema

Real Madrid 13 zaferle Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. Liverpool'un ise 6 kupası bulunuyor. İki dev kulüp daha önce iki kez finalde karşı karşıya geldi. 1981'deki finalde Liverpool, 2018'deki finalde ise Real Madrid mutlu sona ulaştı. Bu iki maç ayrıca Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği (1981) ve kazandığı (2018) son iki final oldu.

İki ekip daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilcisi 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde karşılaştı. Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf oldu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.