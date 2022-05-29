Hurdalık depolar bile kıymetlendi

Pandemi sebebiyle bozulan tedarik zinciri, yabancı üreticilerin alımlarını Türkiye'ye kaydırmasına neden oldu. Üretim ve ihracatta ciddi artışlar yaşandı. Sanayici ve KOBİ'ler, işleri açılınca tesislerini büyütmeye başladı. Durum böyle olunca iş yeri, depo ve üretim tesisi fiyatları da beş kat birden arttı. Bugün artık boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Hal böyle olunca İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde en izbe dükkanın fiyatı bile 20 milyon TL'yi buldu. 1.000 metrekarelik bir atölyenin 24 milyon TL'ye satışa konulduğu görüldü. Aynı sanayi bölgesinde 700 metrekarelik bir deponun satış fiyatı ise 20 milyon lirayı buldu. Kiralık depo, iş yeri ve dükkan fiyatları da tavan yaptı. Başakşahir'deki bir OSB'de 1.200 metrekarelik bir deponun yıllık kirası 150 bin liraya ulaştı. Sanayici ve KOBİ'ler, yaşanan durumun ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini belirterek "Steve Jobs Apple'ı garajda üretti. Bugün sanayi bölgesinde bir garaj satın almak 10 milyon TL'yi geçmiş durumda" dediler.

SANAYİ ARSASI DA TAVAN



Gürmaksan Hidrolik Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Erkmen, gazetemize yaptığı açıklamada "Pandeminin başlamasından altı ay sonra tedarik zincirinin bozulması ile birlikte siparişlerde Türkiye'ye ciddi bir kayış yaşandı. Dolayısıyla üretim ve ihracatta yükseliş oldu. Bu da iş yeri, depo ve üretim tesisi ihtiyacını artırdı. Şimdi sanayicide ve KOBİ'de en büyük sorun üretim yeri bulunamaması. Mevcut yerlerin fiyatları beş kat arttı. Sadece hazır dükkan veya depo değil, fabrika ve fabrika arsa fiyatları da yükseldi. Bu da üretim süreçlerini zaman zaman tıkıyor" dedi.

FIRSATÇILIK YAPILIYOR



Şehir içinde yer alan OSB'lerde yer bulmanın zorlaştığını ve fiyatların çok yükseldiğini söyleyen Erkmen "Bu durumda şehire uzak bölgelere gitmeniz gerekiyor. Mesela Silivri. Ancak bir kümelenme yok. Üretim yapan şirketlerin tüm ihtiyaçlarını aynı bölgede bulabilecekleri siteler gerekiyor. Kısacası üretim yeri konusunda ciddi bir çıkmaz var" diye konuştu. OSB'lerde artan fiyatların bir sebebinin de fırsatçılık olduğunu söyleyen Erkmen "Sadece yatırım için iş yeri veya dükkan alan insanlar var. 'Nasıl olsa talep var' mantığıyla, fiyatları yüksek tutuyorlar. Bunu gören diğer iş yeri sahibi de fiyatı artırıyor. Konut ve otomotiv sektöründe yaşanan durumu burada da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ