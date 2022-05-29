ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı
Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı
Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haritalı
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haritalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları

Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı. Asgari ücreti aşan kiralar halkı barınma kriziyle karşı karşıya bıraktı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 29 Mayıs 2022 09:45
Yazdır
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları

Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda ortalama kira bedeli 4 bin 582 liraya çıkarken, İstanbul'da ortalama kira 6 bin 900'ü aştı. Yeni kiralık konut ilanlarında Muğla'da istenen ortalama kira ücreti 9 bin lira olurken, Antalya'da talep edilen kira bedeli 8 bin 500 liraya ulaştı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin internette yer alan emlak sitelerindeki kiralık ilanları üzerinden yaptığı değerlendirmede 81 ilin kiralık konut haritasını çıkarttı.

BARINMA KRİZİ KAPIDA

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; mayıs ayında Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artarken, konut kiralarında en çok artışın yaşandığı iller Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Aydın oldu. Tekin, kira fiyatlarındaki yükselişin halkı barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Bugün İstanbul'da ortalama kira 7 bin liraya dayanmış durumda. Yıl sonunda yeni ilanların ortalaması 10 bin lirayı bulacak. Vatandaşların yüzde 85'i kira artışının böyle devam etmesi halinde kira bedelini ödemekte zorlanacağını veya ödeyemeyeceğini söylüyor. Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde büyük şehirlerde yaşayan, o şehirde çalışan insanların gelirleri kiraya bile yetmeyecek. İstanbul ve İzmir'de kiralar şimdiden asgari ücreti aştı, Ankara eşikte bekliyor" dedi.

İKİ MAAŞ YETMEZ OLDU

Tekin şunları söyledi: "Bu trendin devamı halinde iki çalışanlı bir aile iki maaşla bile bir evde oturamaz. Sonuçta binlerce insan evsiz kalabilir, yaşadığı şehirde barınamaz hale gelebilir. Kriz sonbaharda yeni bir boyut kazanacak.

Ev sahibi ile kiracı karşı karşıya geliyor

Konut fiyatlarındaki artışın sebeplerinden birinin de AK Partinin negatif reel faiz politikası olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Konutlar bir sermaye saklama enstrümanı haline dönüştü. Bugün sermaye sahipleri konut toplayarak paralarını enflasyona karşı güvence altına almaya çalışıyor. İkinci sebep yabancılara konut satışı karşılığı vatandaşlık" dedi. Gürsel Tekin, "Artan fiyatlar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Bu duruma acil müdahale edilmezse kış ayları gelmeden ağır bir sosyal sorun yaşanacak" uyarısında bulundu.

Sadece rant yarattılar

Kira artışlarının temel sebebinin sağlıklı, nitelikli, kaliteli konut arzı eksikliği olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şunları söyledi: "20 yıldır AK Partinin inşaat ve konut politikası belli. Rant. Düşük gelir gruplarının arazilerini, yaşadıkları toprakları aldılar, belli şirketlere verdiler, dev bir rant ürettiler, bu şirketler de üst gelir gruplarına rezidans tipi konut sundu. Sonra rantı paylaştılar, zenginleştiler. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon bina riskli statüde. Bunu bile yenileyemediler. Halbuki 20 yılda kullanılan kaynakla 7 milyon binayı yenileyip halkımıza sağlıklı, ucuz, nitelikli konut sunmak mümkündü."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Hurdalık depolar bile kıymetlendi
Hurdalık depolar bile kıymetlendi
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Buğdayda verimli hasat
Buğdayda verimli hasat
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Dijital altın mı yoksa Bitcoin mi?
Dijital altın mı yoksa Bitcoin mi?

Bu Habere Tepkiniz

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi
ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 30 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.