Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, son 20 yılda ulaştırma ve iletişimde önemli projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek söz konusu projelerden birinin de Çamlıca Kulesi olduğunu ifade etti.

Kulenin 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, burasının İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çekerek "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kuleyi 7'den 70'e herkesin ziyaret ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti. İstanbul'un gözde turistik mekanlarından biri haline gelen Çamlıca Kulesi'ne Ramazan Bayramı boyunca 19 bin 176 kişi ziyarette bulundu, 4 Mayıs'ta da 7 bin 821 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldı."

- Ekonomi, turizm ve çevreye katkı

Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir teraslarıyla şehrin ekonomisine ve turizmine katkı sağladığını belirten Karaismailoğlu, burada başlayan yayıncılık faaliyetleriyle dünyada ilk kez 100 radyo yayının aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, bu başarısıyla dünyada radyoculuk alanında takip edilen merkez haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ülkeye kattığı değerin, yayıncılık alanıyla sınırlı kalmadığının altını çizerek elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırıldığını ve onların yerine, ülkeye simgesel yapı kazandırıldığını kaydetti.

Çamlıca Kulesi'ndeki yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun da maksimum seviyede olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, İstanbul'un siluetine katkı sağlanarak turizmine de destek verildiğini bildirdi.