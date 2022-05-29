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Meslek lisesinin fırınında unlu mamul üreterek ekmek kültürünü öğreniyorlar

Bursa'daki Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fırında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, fırıncılık konusunda deneyim kazanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 11:58
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Meslek lisesinin fırınında unlu mamul üreterek ekmek kültürünü öğreniyorlar

Turizm, otelcilik ve yiyecek, içecek alanlarında eğitim veren lisede öğrencilerin pratik yapmalarına imkan sağlamak amacıyla "Kampüs Fırını" adıyla ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Okulda yiyecek içecek alanında eğitim gören 320 öğrenci hamur teknikleri ve hamur ürünleri dersleriyle, pastacılık dersini bu atölyede alıyor.

Öğrenciler, ekmekçilikte Ar-Ge merkezi olarak da yararlanılan fırında öğretmenlerinin gözetiminde farklı unlarla ekmek çeşitleri ve simit başta olmak üzere unlu mamul üretiyor.

Ekmek yapımı ve kültürünü öğrenerek fırıncılık sektörü için kalifiye elemanlar olarak yetişen öğrencilerin pişirdiği ürünler, okulun mutfağı ve yemekhanesinde kullanılıyor.

Okul Müdürü Halis Korkmaz, AA muhabirine, yaptıkları araştırmalarda fırıncılık sektöründe yetişmiş insan kaynağının fazla olmamasından yola çıkarak sektördeki bazı firmalarla görüştüklerini söyledi.

Anadolu'da yetiştirilen buğdayın çok değerli olduğunu belirten Korkmaz, "İstedik ki sektöre kalifiye fırıncı ustası, unlu mamuller ustası öğrencilerimizi yetiştirelim. Fırınımızı bir Ar-Ge merkezi olarak düşündük. Vizyonumuzu biraz daha geliştirerek Anadolu buğdayı ve ekmeğini dünyada nasıl tanıtabileceğimiz üzerine bir sistem kurmaya çalışıyoruz." dedi.

- Mezunların çoğu sektörde istihdam ediliyor

Korkmaz, fırıncılığa başladıklarında bu konuda fazla bilgiye sahip olmadıklarını anlattı.

Bazı firmalarla ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin firması BESAŞ'ın Ar-Ge merkeziyle görüştük, onlarla iş birliği yapıyoruz. Sektörde bu işi çok iyi bilen ustalarla iş birliği yapıyoruz, onlardan eğitimler aldık. Demolar üretiyoruz. Öğretmenlerimiz onların işletmelerine giderek uygulamalar yaptı, sistemi öğrendik. Yurt dışında gastronomi ile ilgilenen bazı üniversitelerle de iş birliklerimiz var. Varna Üniversitesi ile iş birliğimiz var, Sofya'da HRC Akademi ile iletişimimiz oldu. Kuzey Makedonya ve Azerbaycan'da kardeş okullarımız var."

Fırını "Ekmeğimize sahip çıkıyoruz" anlayışıyla açtıklarını vurgulayan Korkmaz, mezunların çoğunun sektörde istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Ecenur Sayın ise fırında ekmek yapımıyla ilgili birçok dersi gördüklerini ve okuldaki mutfakta Türk ve dünya mutfağını öğrendiklerini söyledi.

Sayın, okulda aldığı eğitimden memnun olduğunu dile getirerek, diplomasını alınca mesleğe girip pastane açmayı hedeflediğini bildirdi.

Aynı sınıftan Meryem Güneş de mutfakta güzel işler çıkardıklarını belirterek, hedefinin pastane ve fırıncılık üzerine iş yeri açarak mesleği yapmak olduğunu kaydetti.

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