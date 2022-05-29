Çöp evden servet çıktı

ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı
Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı
Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haritalı
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haritalı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Çöp evden servet çıktı

Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Bulunan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 12:26
Yazdır
Çöp evden servet çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirttiler.

Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu. Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı. Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu. Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı
Trafikte atla yarıştı, araç sürücüsü ise spiker gibi anlattı
Ailesi 'çok zeki' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı
Ailesi 'çok zeki' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı
Gurbetten dönüp 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı oldu
Gurbetten dönüp 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı oldu
Öğrenci ve velilileri taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 17 kişi yaralandı
Öğrenci ve velilileri taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 17 kişi yaralandı
Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı
Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı
Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı
Kulağına kene yapışan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

Bu Habere Tepkiniz

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi
ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 30 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.