Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

Tokat'ın Zile ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'i (32) boğarak öldürdükten sonra gömen ve yaşıyor izlenimi vermek için ailesine telefondan mesaj atan Murat Alper'e (37) haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kadriye Alper'in anne ve babası Emine-Yunus İnce, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle yargılanan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Mayıs 2022 13:37
Yazdır
Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

Zile ilçesinde, 10 Eylül 2021'de, polise başvuran tekstil işçisi Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek, kayıp ihbarında bulundu. Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Eşinin telefonundan yakınlarına mesaj gönderdiği belirlenen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafıyla yapılan aramada, 2 çocuk annesi kadının cesedine ulaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Murat Alper hakkında 'kasten öldürme' suçundan Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, eşini aldattığı iddiasıyla öldürdüğünü söyleyen Alper'e önce 'eşe karşı öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti TCK'nın 29'uncu maddesindeki tahrik indirimiyle cezayı 20 yıla düşürdü. Ardından da Alper'in duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına karar verildi.

'BÖYLE BİR KARAR OLMAZ'

Murat Alper'e verilen cezaya Kadriye Alper'in ailesi tepki gösterdi. Verilen cezanın çok az olduğunu belirten anne Emine İnce, "Ben adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı. Bütüm kadınlardan destek isitiyorum. Verilen cezayı uyugn bulmuyorum. Ben ağırlaştırılmış ceza istiyorum. Ben çocuğumun ölüsünü bile göremedim" dedi.

Baba Yunus İnce ise, "Böyle bir karar olmaz. Benim çocuğumu öldürdü ve götürdü gömdü. Bana da kızımın telefonundan mesaj atıyor, 'babacım ben doğuya, kocaya kaçtım. Beni merak etmeyin uzaktayım. Gelemedim. Size haber veremedim' diye yazıyor. Olmaz. Kadın hakları diyorlar. Bunu hiç duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Günlük adam mı ölecek? Bu karara kesinlikle karşıyım, böyle bir karar olmaz" diye konuştu.

'İNDİRİMSİZ CEZA ALMASI İÇİN DOSYANIN TAKİPÇİSİYİZ'

İnce ailesinin avukatı Burak Yılmaz da "Biz en başından beri bu cinayetin tasarlanarak işlendiğini beyan ettik, ama verilen kararla heyet , 'olayda tasarlama yok' dedi. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiğini söyledik, haksız tahrik indiriminin yanında bir de takdiri indirim uygulandı. Sanığın yargılama sürecinde öyle bir tutumu vardı ki, adeta 'öldürmekteki haklılığını' ispatlamaya çalışan, son derece nobran bir tavır. Hatta son celse biz beyanda bulunduktan sonra sanık, aile avukatları olarak bizi yalancılıkla suçladı. Tüm bunlara rağmen gelen iyi hal indirimi beni hem şaşırttı hem de üzdü. Tabii biz bu karara itiraz edip Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağız. Sanığın indirimsiz ceza alması için dosyanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Başkasının malına el koyan şimdi yandı
Başkasının malına el koyan şimdi yandı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Darbettiği öğrencisinin babasıyla tartışan öğretmene uzaklaştırma kararı
Darbettiği öğrencisinin babasıyla tartışan öğretmene uzaklaştırma kararı
Satın almak istediği ev depremde hasar gördü, vazgeçince mahkemelik oldu
Satın almak istediği ev depremde hasar gördü, vazgeçince mahkemelik oldu
Sağlık çalışanlarına şiddet davasında 4 sanığa hapis ve para cezası
Sağlık çalışanlarına şiddet davasında 4 sanığa hapis ve para cezası
AYM'den Sabahat Tuncel'in bireysel başvurusuna ret
AYM'den Sabahat Tuncel'in bireysel başvurusuna ret

Bu Habere Tepkiniz

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi
ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı

Hakim 8.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 30 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu!

Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.