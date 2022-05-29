Bakan Soylu: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1000'inci gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ülkenin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile evlatları için eylem yaptıkları Muş'tan, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Van'dan gelen aileler, oturma eylemini sürdüren anne ve babaları HDP Diyarbakır il binası önünde ziyaret etti.

Annelerin yaz kış, yağmur çamur, salgın demeden kararlılıkla sürdürdüğü oturma eylemine yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.

Ellerinde "Örgütü anneler çökertecek", "Artık yeter söz annelerin", "Bölücüler 1000'e bölünecek", "Sen 1000 yaşa anne", "Analarla biriz analarla beraberiz", "Umutlar 1000 oluyor, terör yok oluyor" yazılı pankartlar taşıyan aileler, "Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bazı aileler evlatları için ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

- "Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurunda saygıyla eğiliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturma eylemi yapan ailelere telefonla hitabının ardından konuşan Bakan Soylu, burada büyük bir direnişi, büyük bir hak arayışını, evladını kaybeden annelerin, babaların başkaldırışını gördüklerini belirterek, terörü lanetleyen ailelerin terörü ortadan kaldırma girişimi gösterdiğini söyledi.

Her türlü tehdit ve baskılara rağmen korkmayarak ailelerin 1000 gündür eylemlerini sürdürdüğüne işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Burada terör örgütüne insan kaynağı sağlayan bir siyasi partinin önünde bütün dünyaya bunu haykıran, terör örgütünün bugün tamamen bir aracı ve aparatı olmuş bir siyasi partinin önünde itirazını dile getiren ve annelik, babalık duygusunun nasıl bir yüce duygu olduğunu, insanı korkudan uzak tuttuğunu, evlatlarına ulaşmak için bütün engelleri yıkmak istediklerini aileler ortaya koydu. Birbirlerine tutunan, birbirlerinin acı hatıralarını dinleyen, gözyaşlarını içine akıtan ama bir gün olsun terör örgütünü bitirmekten vazgeçmeyen, evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurunda, her birinin önünde saygıyla eğiliyor, annenin ne demek olduğunu bir kez daha dünyaya hatırlatan annelere müteşekkir olduğumuzu belirtiyoruz."

- "Burada başka evlatların HDP ve PKK'nın tuzağına düşmemesine yönelik çağrı var"

Soylu, Diyarbakır annelerinin bu eyleminin, bu ülkede terörden dolayı evlatlarını kaybeden anneler ve babalar adına bu başkaldırılarının tarihi bir süreç olduğuna dikkati çekerek, bugün buraya Muş, Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan, Batman'dan, İzmir'den gelen anneler olduğunu belirtti.

Burada evladının peşinde olan anneler ve babaların bulunduğunu dile getiren Soylu, ailelerin birlik ve destek içerisinde olduklarını vurguladı.

Soylu, bugün buraya ülkenin her noktasından sivil toplum örgütlerinin de geldiğini belirterek, "Burada muharip gazilerimiz, sendikalarımız, HAK-İŞ Genel Başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, AK Parti il başkanları, yöneticileri, MHP il başkanları var. Burada annelere, annelerin bu büyük mücadelesine, bu büyük başkaldırısına, bu büyük itirazına, evladına kavuşma isteğine ama en önemlisi bu anlayışı göstererek, başka evlatların bu tuzağa, HDP ve PKK'nın tuzağına düşmemesine yönelik bir çağrı var." diye konuştu.

- "Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar"

Bugün buraya gelen, ailelere destek sunan herkese evlat nöbetinin 1000. gününde minnet ve şükranlarını ilettiklerini aktaran Soylu, buradaki annelerin büyük bir değişim başlattıklarını vurguladı.

Soylu, "Bu annelerin başlattığı bu değişimi bu ülkenin bir evladı olarak, bu hükümetin bir üyesi olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak büyük bir takdirle takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ne tür tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hiçbirisinden yılmadıklarını, hiçbir tehdidin evlat sevgisinden yüksek olmadığının bilinciyle nasıl mücadele ettiklerini biliyoruz. Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar. Kiminin nişanını yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ailelere desteklerinin süreceğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Herkes buradan bilsin ki; sonuna kadar annelerimizle birlikteyiz. Allah nasip edecek, teröre terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek. Anaların gözyaşı dinecek. Bu anneler ortaya koydukları bu direnişle ve bu anlayışla çocuklara da ışık, annelere de güç olacaklar. Her birine tekrar hürmetlerimizi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Allah bizi milletimize, sizlere, gençlerimize ve gelecek nesillere mahcup etmesin."

- "Bütün evlatlarımızı bu canilerin elinden kurtaracağız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1000 gündür ülkenin gururu olan kıymetli anne ve babaların davasını kendi davaları olarak gördüklerini belirtti.

Ailelerin kararlı duruşu ile örnek olduklarını ifade eden Arslan, ailelerin milletin de kararlılığına güç verdiğini aktardı.

Arslan, ailelere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Allah sizden razı olsun. İnanıyorum ki; bütün evlatlarımızı bu canilerin elinden kurtaracağız. Devletimize, milletimize ve insanlığa güveniyoruz. İçişleri Bakanımızın bu konudaki mücadelesi, dirayetli, kararlı duruşu sizinle beraber. Mücadelemiz devam edecek. Teröre karşı tarihi bir görev yaptınız. Evlatlarınıza sahip çıktınız. Dünyanın gözü önündeki bu mücadeleyi görmezden gelenleri, bu mücadeleden rahatsız olanları, annelerin vicdanının sesini duymayanları lanetliyorum. Her toplantıya katılanlar, gövde gösterisi yapanlar annelerin yanına gelmediler onları kınıyorum. Emekçiler adına sizlere başarılar diliyorum. İlk günden bugüne HAK-İŞ olarak bu mücadelenizin yanında yer aldık, bundan sonra da yer alacağız. Davanızı, mücadelenizi, kutluyorum. Devletimiz, milletimiz el ele bu canilere bu ihanet şebekelerine, katillere karşı direnmeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun."

- "1000 yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Oturma eylemini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, HDP il binası önünde haklı mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Evladını istediğini vurgulayan Elhaman, "1000 gündür buradayız ve burayı, bu çadırı terk etmeyeceğiz. 1000 yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP'ye sesleniyorum; ey Pervin Buldan nerede bizim evlatlarımız? Sizin çocuklarınız Avrupa'da okurken, bizim çocukların elinden kalemi alıp, silah verdiniz. Yeter artık. Artık evlatlarımızın üzerinden o kirli ve kanlı ellerinizi çekin, evlatlarımızı verin. Evlatlarımızı alacağız. 10, 12, 15 yaşındaki çocuğun iradesi olamaz." diye konuştu.

Çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Elhaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Soylu'ya, 81 ilden gelerek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Baba Celil Begdaş da kendilerine destek sunan herkese teşekkür ederek, tehditlere, baskılara rağmen evlatları için nöbeti sürdüreceklerini ifade etti.

Baba Hacı Güger ise 7 yıldır çocuğunun peşinde olduğunu, aileler olarak evlatlarının peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 17 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

Üçdağ, aileler olarak evlatları için oturma eylemini sürdüreceklerini aktardı.

Anne Sabibe Aydın, Samsun'dan gelerek eylem yaptığını anlatarak, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Anne Aydın konuşması sırasında fenalaştı.

Eylem sayesinde evladına kavuşan annelerden Ayşegül Biçer ise 1000 günlük mücadelenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, vali, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdüğünü aktardı.

Biçer, "Anneler Kandil'i yıktı. Çadıra katılan her bir anne Kandil'e bir bomba atmış oldu. HDP yerle yeksan oldu. HDP suçlu anneler haklıydı. Annelere cevap veremedikleri için burayı terk edip gittiler. Bu yürekli anneler büyük zaferlere ulaşıyor. Anneler HDP ve PKK'yı tarihin en karanlık sayfalarına koyup, bir daha açılmamak üzere kapatacaklar. Evladıma kavuştum. Evladım asker oldu, teskeresini alıp evine döndü. Evlatlar gelin kendi toprağınız, vatanınız için mücadele edin." şeklinde konuştu.

- Diyarbakır anneleri yürüyüşle teröre tepki gösterdi

Konuşmaların ardından 1000 gündür oturma eylemi yapan aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla, Bakan Soylu, Vali Su, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin birçok ilinden gelen evlatları dağa kaçırılan anne, babalar ve vatandaşlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte aileler HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.