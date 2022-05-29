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Kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş'ın ismi Zonguldak'ta yurda verildi

Genç İHH'nin geçen yıl Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında vefat eden 4 gençten Yusuf Taha Göktaş'ın ismi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kız öğrenci yurduna verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 17:01
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Kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş'ın ismi Zonguldak'ta yurda verildi

Müftü Mahallesi'ndeki Ereğli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu önünde düzenlenen törende konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kazada hayatını kaybeden gençlere başsağlığı, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Gençlerin çalışmalarıyla ufuk açıp Müslümanların dünyayı yönetebileceğini gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Onlar ne diyordu? 'Sınırlar bellidir. İslam'ın sınırlarını korumak zorundayız. Biz küçük şeylerle uğraşmayacağız. Müslümanın canını, neslini, malını, aklını ve dinini korumak için bu çağın dilini öğreneceğiz ve öğreteceğiz.' Bu çağın dili neydi? Bilim ve teknolojiydi. Kendilerini buna verdiler, büyük düşündüler. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Mavi Marmara ile kazada hayatını kaybeden gençler arasında bağlantı bulunduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Selçuk Bayraktar birkaç yıl önce bir açıklama yaptı: 'Mavi Marmara'dan sonra İHA ve SİHA'ları yapabildik çünkü Heron'lardan kurtulduk. İsrail bize tavır koyunca biz de teknoloji ve bilimde geliştik. Kendi göbek bağımızı kendimiz kestik.' Yani Mavi Marmara bir devri kapattı. Savunma sanayisindeki köleleşme devrini kapattı. Bunun üzerine İHA ve SİHA'lar yapıldı. Yusuf gibi kardeşlerim de 'Bunu biz yapabiliriz, bizim onlardan hiçbir eksiğimiz yok.' dedi. Yusuf sadece bunu Türkiye için mi düşündü? Bakın Ensar Vakfı'nın yurdunda başka ülkelerden öğrenciler var. Yusuf bütün insanlığı düşündü, sadece Türkiye'yi düşünmedi."

- "İsimlerimizin güzellikleri bize hatırlatması en büyük gayemiz"

Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç da vefa örneği olarak Göktaş'ın ismini bu yurda verdiklerini belirterek, onun hayatının bundan sonrakilere örnek olmasını istediklerini kaydetti.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız ise Göktaş'ın isminin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"İnsanların isimleri aslında bize Allah'ı, Peygamberi, kitabı, onun yolunu hatırlatıyorsa, hepimizin hayattaki en büyük gayesi isimlerimizin böyle güzellikleri bize hatırlatmasıdır. Yusuf Taha kardeşimizin ismi burada durduğu müddetçe gören özellikle genç kardeşlerimiz, 'Yusuf Taha kimdir?' diye baktığında, araştırdıklarında karşılarına çıkacak olan şey ancak onlara Allah'ı, dava, vatan, millet, memleket sevdası nedir, bunun uğruna neler yapılabilir, nasıl yaşanabiliri hatırlatacak olan şeylerle karşılaşacaklar."

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü'nün duasının ardından çocuklar, Yıldırım'ın talebi üzerine açılış kurdelesini kesti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu 34 AFG 020 plakalı otomobil, 27 Kasım 2021'de Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi (26) hayatını kaybetmişti.

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