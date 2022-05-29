Antalya'da termometre 30 dereceyi gösterdi

Turizm kenti Antalya'da mayıs ayının sonuna doğru hava sıcaklıkları artışa geçti. Kentte bugün hava sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Akdeniz'in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti.

"Yer bulmakta zorlanıyorum"

Serinlemek için denize gelen Zafer Karakaya, "Havalar ısındı. Serinlemeye çalışıyoruz. Yer bulmakta zorlanıyorum. Havalar ısındı herkes denize geliyor. Serinlemenin başka yolu yok, biz de mecburen denize geldik" dedi.

Yaylalardan gelen görüntü şaşırttı

Öte yandan, sahillerde hıncahınç doluluk yaşanırken Akseki ve Manavgat yaylalarından gelen görüntüler şaşkınlık oluşturdu. Manavgat ve Akseki'de yaşayan Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Göktepe Yaylası'nda yüksekliği yer yer 1 ila 5 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir yaptığı açıklamada, yayla yollarında kar kalınlığının yer yer 1 ile 5 metreyi bulduğunu söyledi.

"60 kilometre yolda kar mücadelesi yapıldı"

Yörüklerin göç zamanından önce yolları ulaşıma açabilmek için Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile mayıs ayının ilk haftasında hem Akseki, hem de Gündoğmuş bölgesinden çalışma başlattıklarını belirten Akdemir, "Akseki'nin Göktepe ve Gündoğmuş yaylalarında yaklaşık 60 kilometre bir yolda karla mücadele çalışmasına başladık. Önceki yıllarda da karla mücadele ettik ama bu yıl geçtiğimiz yıla göre oldukça kar kütleleri ile karşılaştık. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek göçerlerin yaylalarına rahat çıkabilmeleri için oldukça önem veriyor. Böylece yaylacıların zamanında yaylalarına ulaşması sağlandı. Ekiplerin iş makineleriyle kesintisiz çalışılarak açılan yayla yolları, Yörüklerin göç mevsimiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Ayrıca yayla yollarında da bozulan yollarımızın bakım ve onarımlarını da yapacağız" diye konuştu.