Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Mayıs 2022 19:01
"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız