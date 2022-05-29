Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! İşte Beşiktaş'ta seçim sonuçları

Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi oyunu 4. sandıkta, Fuat Çimen de 5. sandıkta kullandı. Üyeler, kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapıldı.

15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi. Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

Beşiktaş başkanlık seçiminde 6 sandık açıldı.

Ahmet Nur Çebi: 780

Fuat Çimen: 260