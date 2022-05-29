Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü
Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 20:15
Koyunoğlu Mahallesi Sümerpark civarındaki bir sitenin demir korkuluklarından geçmeye çalışan Mete S'nin eline korkuluk demiri saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.
Mete S, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız