Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mayıs 2022 21:35
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 5 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, B.G, H.Ş.K, S.Ç. ile A.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Karadere Mahallesi sahilinden bir grup düzensiz göçmenin tekneyle çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, 35 Afganistan uyruklu yakalanmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız