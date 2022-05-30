Dijital platformlarda yabancı tekeli kırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı e-ticaret düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacak düzenleme ile e-ticarette bazı ürün gruplarının satışına sınırlama getirilecek. Küçük e-ticaret firmaları da desteklenerek sektördeki yabancı tekeli kırılacak. Sektördeki 5 büyük oyuncunun tamamı ya da büyük orandaki hissesinin Çin, ABD ve Güney Koreli şirketlere ait olmasının rekabetçiliği ortadan kaldırması ve yerli firmaları bitirmesi nedeniyle yerli şirketler desteklenerek Türk unicorn yani Turcorn'ların gelişmesi sağlanacak. İnternetten yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü giderek artarken sektör 381.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

ORANTILI BÜYÜME

Yeni kanun taslağına göre, e-ticaretin dengeli büyümesi amacıyla e-pazar yerlerine bazı kriterler getirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasına göre hazırlıkları bitme aşamasına gelen yeni e-ticaret düzenlemesiyle bu sektörün daha düzenli işlemesi ve büyümesi planlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında bazı ürün gruplarının satışına yasak getirilerek esnafın korunması sağlanacak. Hileli ve sahte ürün satanlara ağır cezalar öngören düzenleme kapsamında, sektör oyuncuları rakiplerini dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunamayacak. e-ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. E-ticaret pazar yerleri kendini haksız şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek. Söz konusu düzenlemelere uygunluk göstermeyen kurumlar için de ağır para cezaları kesilecek.

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YERLİ FİRMALAR DESTEKLENECEK

Düzenleme ile sektörde mevcutta bulunan yabancı hakimiyeti kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi mekanizmalar işletilecek. Bunun için sektöre yeni adım atan yerli firmalara 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üye ve 30 milyondan fazla ürün portföyüne sahip olan PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yakaladığı başarı örneklerle anlatılacak. Böylce Turcorn'ların bu yeni yöntemle doğması sağlanacak.

Nur Banu Aras