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Otoda yabancı yatırımcı 2. el pazarı için geliyor

Amazon'un eski yöneticilerinden Ottati'nin kurduğu Latin Amerika'nın en büyük 'unicorn'larından Kavak, Garajsepeti'ni satın alarak Türkiye ikinci el otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptı. Pazara yarım milyar yatırımla giren grup, Carvak ismini verdiği Türkiye'deki şirketiyle, Ortadoğu'dan Afrika'ya liderlik hedefliyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 30 Mayıs 2022 08:15
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Otoda yabancı yatırımcı 2. el pazarı için geliyor

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Yüksek vergiler ve enflasyonist baskı nedeniyle Türkiye'de otomobile erişim giderek zorlaşırken, talep ikinci ele kaymaya devam ediyor. Çip tedarikinde pandemiyle birlikte başlayan krizin sıfır kilometre araçlarda bulunurluk sorunu yaratması da ikinci el pazarını büyütüyor. Ancak spekülatif fiyat ortamı ve tüketicinin güven sorunu yaşaması, sektörde kurumsal firmalara ihtiyacı giderek artıyor. Bu durum yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye ikinci el sektörüne yatırım iştahını kabarttı. Pazarın yeni oyuncusu ise Latin Amerikalı otomotiv teknoloji devlerinden Kavak oldu. Garajsepeti. com'u yaklaşık 40 milyon dolar yatırımla satın alan Meksikalı Kavak, Türkiye'de Carvak ismiyle sektöre iddialı bir giriş yaptı. Carvak CEO'su Mehmet Çelikol, şirketin kuruluş hikayesini, Türkiye'de büyüme hedeflerini ve yeni yatırım planlarını ilk kez açıkladı.

Türkiye, ikinci el otomotiv alım satım ve yenileme alanında faaliyet gösteren Kavak Grup'un yatırım yaptığı 4. pazar. 2016'da Meksika'da kurulan ve kısa zamanda General Catalyst, Tiger, Spruce House, SEA, Founders Fund, Ribbit ve SoftBank gibi şirketlerden 1.6 milyar dolar yatırım alan Kavak, 2020'de Arjantin, 2021'de Brezilya'ya girdi. Gelişmekte olan pazarlara yatırım yapan şirketin bir sonraki durağı Türkiye oldu. Eylül 2021'de satın aldığı Garajsepeti. com'un kurucusu Mehmet Çelikol'u, 2022'de kurduğu Carvak'ın CEO'su yaptı. Mehmet Çelikol, aynı zamanda artık Kavak'ın global hissedarları arsında. Her yıl yüzde 100'ün üzerinde büyüyen Kavak, 5'ten fazla ülkeye daha yatırım planlıyor. Kavak'ın değeri 8.7 milyar dolara ulaşmış durumda. Çelikol, Kavak'ın nakit bazında dünyanın en güçlü start-up'larından biri olduğunun altını çizdi.

Güven sorununu 'yapay zeka' çözüyor

Kavak'ın kurucularından Carlos Garcia Ottati, e-ticaret devi Amazon'un eski yöneticilerinden. E-ticarette bir sonraki büyük dalgalardan birinin otomotiv alanında olacağını öngörerek iki Meksikalı ortakla bu şirketi kurmuş. Carvak CEO'su Mehmet Çelikol, grubun yatırım için gelişmekte olan pazarları tercih etmesini şöyle açıklıyor: "Meksika pazarı da bizim gibi. Pazarda güven ve şeff afl ık sorunu var. İki kişinin birbiriyle araç alım satımında güven boşluğu var. Bir de fiyatlandırmayla ilgili şeff afl ık ihtiyacı var. Kavak'ın dünyada yapay zekalı fiyatlama algoritması var. Bir ülkeye girdiğinde olduğunuzda, tamamen insansız fiyatlama yapıyor. Bu tüketiciye çok büyük bir güven veriyor, kolaylık getiriyor. Bir çalışan için aracını randevu alıp satmak çok zorlu bir süreç. Kavak tamamen insansız bir fiyatlamayla arabayı alıyor, yenileme merkezlerinde arabayı yeniliyor ve kendi showroom'larında satıyor."

AVM'lere devasa showroom'lar açıyor

Şirket, teknoloji alanındaki iddiasının yanı sıra en önemli satış kanalı olan showroom'larının büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Çelikol, dünyadaki en büyük showroom'lara sahip olduklarını vurguluyor. Showroom yatırımları için AVM'ler seçiliyor. AVM otoparkları showroom'lara dönüştürülüyor. Türkiye'de kısa sürede İstanbul'daki Vialand, Metrocity, Maltepe Park, Hilltown olmak üzere 4 AVM'ye yatırım yapılmış. Tedarik ise Türkiye'nin 15 farklı noktasından sağlanıyor. Şirket, Ankara ve İzmir gibi illerde de büyümeyi hedefliyor. Şirket, OSB'lerde yer bakıyor.

Hedef, bölgenin en büyüğü olmak

Carvak, 2025 yılının sonuna gelindiğinde yıllık 300 bin otomobil satmayı planlıyor. Carvak CEO'su Mehmet Çelikol, "300 bin adetlik satış bizi Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa'nın en büyüğü yapacak. Yani Kavak Türkiye'ye bölgenin en büyüğü olmak için giriyor. En büyük yatırım Türkiye'de olacak" dedi. 2025 sonuna kadar onlarca destinasyonları olacağını belirten Çelikol, öncelikli hedeflerinin büyük şehirler ardından diğer illere yayılmak olduğunu söyledi. Kavak'ın globalde 8 bin 500, Türkiye'de de ise 500 çalışanı var. Çelikol, kısa sürede istihdamı ikiye katlama hedefleri olduğunu söyledi.

Araçları yeniliyor, 15 ay garanti veriyor

Carvak'ın sektörde fark yarattığı alanlardan biri de sahip olduğu yenileme merkezi. Anadolu Yakası'nda bulunan yenileme merkez yaklaşık 2 bin araç yenileme kapasitesine sahip. Merkezde, tüketiciden alınan otomobil, yeniden ekspertizden geçiyor, ardından fabrika hattına giren araba yenileniyor. Yenilemenin ardından satışa çıkarılıyor. Mehmet Çelikol, "Bu sayede araca 15 aya kadar garanti verebiliyoruz. Uçtan uca tüm deneyimimiz tamam kendi personelimiz tarafından yapılıyor. Türkiye'de tam olarak bizimki gibi bir iş modeli yok. Dünyada da bizi kopyalamaya çalışıyorlar. Bizim iş modelimiz öncelikle şeffaflık sağlıyor. Ardından yaptığımız yenileme sayesinde tüketiciye aracını güvenle kullanabilmesini sağlıyoruz" dedi.

Türkiye, dünyada üçüncü pazar

Türkiye ikinci el pazarına yönelik değerlendirme yapan Mehmet Çelikol, pazardaki büyüme potansiyeline dikkat çekti. Türkiye, Çin ve ABD'den sonra dünyanın üçüncü büyük ikinci el pazarı değer olarak. Adet olarak Brezilya yıllık 13 milyon adetlik satışla Türkiye'nin önünde. Ancak Brezilya'da 1-12 bin dolar olan bir araç Türkiye'de iki katına çıkıyor. Çelikol, Türkiye'de de satış adetlerinin Brezilya seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Carvak'ın tüketiciye sunduğu 7 ayrıcalık

Araca yapay zeka algoritmalarıyla piyasa değerinde fiyat değerlemesi yapıyor, 10 bin TL'ye varan takas imkanı sunuyor.

Ücretsiz üç ay garantiye ek olarak, Carvak Total ile garantiyi 15 ay/25 bin km'ye uzatma seçeneği sunuyor.

Araçlar 240 nokta ekspertiz kontrolünden geçerek, Carvak sertifikalı olarak teslim ediliyor.

Araçlar özel tesislerde gerekli bakımdan geçerek tüketiciye ulaştırılıyor.

Koşulsuz olarak 14 güne kadar aracı iade etme imkanı bulunuyor.

Ücretsiz eve teslim imkanı var.

Anlaşmalı kurumlarla özel kredi ve sigorta planı sunuluyor.

Finanstan lojistiğe yeni şirket yatırımları yapacak

Mehmet Çelikol, Türkiye'de showroom dışında yeni yatırımlar yapacaklarını açıkaldı. Özellikle yaptıkları işi destekleyecek, özellikle hizmet sektöründeki iş kollarına bakılıyor. Lojistik de yatırım alanlarından biri olabilir. Çelikol ayrıca, Türkiye'de bir finans şirketi kurma hazırlığında olduklarını belirterek, "Türkiye'de 'Carvak Kapital'i kurmak için yavaştan hazırlıklara başlıyoruz. Bu şirketi birleşme yoluyla da kurabiliriz" dedi.

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