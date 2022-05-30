Şeker stokçunun elinde kalacak

BU yıl stokçuların şeker fiyatları üzerinden yürütülen oyunlar arı üreticilerini büyük sıkıntıya soktu. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 400 bin ton şeker ithalat izninin verilmesi ise piyasayı rahatlattı. Karar kapsamında yapılacak ithalat Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek. Şubatta üyelerine dağıtılmak üzere 50 bin ton ithalat için izin başvurusunda bulunan Türkiye, Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP), talebini yineleyerek arı yetiştiricisi üyelerinin şeker ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

STOKÇULAR İŞ BAŞINDA

TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, tarım bileşenlerinin tek çatı altında buluştuğu en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz hasat döneminden bu yana şeker ihtiyacında kendi kendine yeten Türkiye'de fiyatlar stokçular yüzünden tavan yaptı. Piyasaya şeker vermeyen toptancılar kaosa neden olmuş ve arı üreticisini zora sokarak, beslenmesini yapamayan binlerce arının ölümüne neden olmuşlardır. Şimdi bile arı şeker bulamadığı için beslenemiyor" dedi.

ARILAR BESLENEMİYOR

Sektörün yaşadığı krizi hafifletmek için şubat ayında 20 bin ton şeker ithalatı için izin başvurusunda bulunduklarını anlatan Sarıoğlu, "Gerekçemizde bal arılarının kış aylarından erken ilkbahar ve sonbahar aylarında doğadaki bal nektarı eksikliğinden dolayı yaşamlarını sürdürebilmeleri için arıcılar tarafından beslenmek zorunda olduğunu, arıcılarımız piyasadaki şeker darlığı sebebi ile piyasadan şeker bulamadıklarını, ayrıca piyasadaki şekerlerin fahiş fiyatlı olması sebebiyle arılarını besleyemediklerini, tüm yetkili birimlere aktardık" diye konuştu.

50 BİN TONA ÇIKARACAKLAR

Sarıoğlu, arıların ölmemesi, sektörün sekteye uğramaması, arı yemi imalathanelerinin istihdama ve üretime devam etmesi için daha önce yaptıkları ithalat izni müracaatını yenileyerek, bu kez 50 bin ton başvuruda bulunacaklarını söyledi. Sarıoğlu, "Üyelerimizin ve çiftçimizin ihtiyacını gidermek için başvurumuzu 50 bin ton olarak revize edeceğiz" açıklamasında bulundu.

GÜBRE İTHALATI VE SATIŞI İÇİN BELGE ALDI

ARILARIN ekolojik ve ekonomik değeri göz önüne alındığında, arı stoklarının izlenmesi ve sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu belirten Sarıoğlu, artan maliyetler karşısında bugüne kadar TAHAP üyelerine destek olduklarını söyledi. Sarıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli uyarıları zamanında yaptık. İlk müracaatımız dikkate alınsaydı, bugün ne bu kriz yaşanır, ne de şeker spekülasyonu olurdu. Ayrıca gübre ithal ve satış için gerekli olan lisans belgesini alarak, bununla ilgili planlama ve çalışmaya da başladık" ifadesini kullandı.



BARIŞ ŞİMŞEK