Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 29 Mayıs'ta çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Mayıs 2022 09:41
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün, teröristlerde çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız