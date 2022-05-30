Zonguldak'ta 'Müsilaj Operasyonu'nda yakalanan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şubesi ekiplerince Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Müsilaj Operasyonu" kapsamında Çaycuma ve Kilimli ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yüksek meblağlı kumar organizasyonları düzenleyen, kumar organizasyonlarını tekellerinde bulunduran, bu amaç doğrultusunda çeşitli silahlı eylemler gerçekleştirerek ilçe huzur ve asayişini bozan şüphelilere yönelik 20 adreste yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 300 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı, 1 zanlı da İstanbul'da gözaltına alınarak Zonguldak'a getirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, E.B, İ.D, S.K, O.T, O.K, Ş.Ç. ve R.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.K, S.B, S.K. ve O.B. adli kontrolle, Y.B. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, örgüt yöneticilerinden Ş.Ş'nin ise kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

ALANYA'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MUĞLA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 250 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi serbest bırakıldı. Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORDU'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu"nda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında Ordu'da 10 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Aynı operasyon kapsamında dosyada ismi bulunan bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu ve ifadesinin alındığı belirtilmişti.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 24 bıçak ile balta ele geçirilmişti.