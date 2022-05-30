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Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncü göstergelerin, yarın açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi. Nebati, "Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Mayıs 2022 11:06
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Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Nebati, şunları söyledi:

Türkiye ekonomisi son 20 yılda geçirdiği yapısal dönüşümle güçlü sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli mesafeler kat etti. Finansal hizmetler sektörü de büyüdü gelişti çeşitlendi büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşırken ülkemiz yüksek payıyla finansal hizmetlerde bankalar bu gelişime katkılar sağladı. Sektörün sağlam yapısının attığımız isabetli adımlar denetim ve gözetim uygulamalarıyla bugün olası şoklara karşı çok daha dayanıklı bankacılık sektörüne sahibiz.

Kilit bir rol oynuyor. Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi ölçeğini büyütebilmesi için ihtiyaç duyduğu fonları temin etmesi kritik önem arz ediyor. Bankacılık sektörümüzün sağlam temeller üzerinde istikrarlı sağlıklı faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.

Tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyonun üzerine çıkardığı bir döneme geldik. 10.2 trilyon lira mart itibariyle. Finansal sistemde yüzde 85lik paya sahip sektörün milli gelire oranı yüzde 141 seviyesinde. En önemli krediler 5.5 trilyon liraya, fonlama kaynağı mevduatlar ise 6 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün kaynakları doğru verimli alanlara yönlendirmesi ekonomik aktivitenin seyri kadar finansal istikrarın korunması için önemsiyoruz. Kredi büyümelerini takip ediyoruz. Türkiye ekonomi modeliyle birlikte selektif kredi yaklaşımını ekonomininiz odağına yerleştiriyoruz ticari kredilerdeki artışın kredi büyümesinin temelini oluşturmasını önemsiyoruz. Ticari kredi büyümesi yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşirken tüketici yüzde 23,6 seviyesinde seyrediyor kur etkisinden arındırılmış halde .

Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısı karlılık oranları ve yüksek aktif kalitesine sahip SYR yüzde 21,4 oranında yasal alt sınırının iki katının üzerinde. TGA yüzde 2,9 ile oldukça düşük seviyede. 93 milyar lira net kar eden sektörün özkaynak ve aktif karlılığı.

Kredilerini rahatlıkla yenilerken borçlarını da uygun maliyetle başarılı şekilde çevirebiliyor.

Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Salgın sonrası savaş devam ediyor bu durum salgın sonrası toparlanma eğilimindeki küresel ekonomide sıkıntılarını derinleştirdi. Emtiadaki yüksek artışlar tedarik taşımacılıkta artışlar tüm dünyada enflasyonun sert biçimde yükselmesine sebep oldu. Gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında mevcut kaynakları etkin kullanarak vatandaşın üreticinin maruz kaldığı yüksek fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz.

Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek yüksek katma değerli yatırımları teşvik edecek şekilde planladığınız ihracat istihdam üretimi artırmak olan tem ile kararlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Kronik sorun haline gelmiş cari açık sorunu ve neden olduğu sorunları kökten çözmek için tasarladığımız tem ile istikrarlı ve güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergelerle ilk çeyrekte güçlü ve dengeli eğilimin sürdüğünü söyleyebilirim. Yarın ilk çeyrek verileri açıklandığında inşalllah hep beraber şahit olacağız. 2022 ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 civarında bir şekilde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Sanayinin milli gelirdeki payının artmasını bekliyoruz. İhracat rakamlarında tarihte görülmemiş artışlar kaydediyor rekor kırıyoruz.

Bizler de ülkemizde enflasyonla mücadeleyi en önemli öncelik olarak görüyor ve adımları atmıyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Dışsal faktörlerden kaynaklanan artışların vatandaşa daha az yansıması için adımlar atmaya devam ediyoruz.

KKM gibi yenilikli uygulamalarlae özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri düzeltmele yönetip atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı tesis ederek halkın refahını artırmayı alım gücünün eskisinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

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