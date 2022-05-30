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Kabin memuru çiftten havada anlamlı mesaj

Yaklaşık 23 yıldır kabin memurluğu yapan Burçin Işıksaçan ve eşi Cem Işıksaçan, uçuşta paylaştıkları mesajla meslektaşlarının ve birbirlerinin "Dünya Kabin Memurları Günü"nü kutladı - Burçin Işıksaçan:- "Biz uçuş personeli düzensiz saatlerde düzen kurabilmeyi çok iyi başarabiliyoruz. Fakat uçuş kısıtlarıyla birlikte (pandemi) eşim ve ben normal düzene alışmakta zorlandık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 11:17
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- Yaklaşık 23 yıldır kabin memurluğu yapan Burçin ve Cem Işıksaçan çifti, "Dünya Kabin Memurları Günü" için havadan kutlama mesajları kaydederek, birbirlerini ve meslektaşlarını tebrik etti.

Kabin memurluğu 1980'de profesyonel meslek olarak kabul edilirken, 31 Mayıs tarihi de dünyanın pek çok ülkesinde "Dünya Kabin Memurları Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye'nin ilk kabin memuru Adile Tuğrul, ilk uçuş görevini 1946'da yaparken, bu özel gün Türkiye'de 1999'dan bu yana kutlanıyor.

AA muhabiri, yaklaşık 23 yıl görev yaptıkları THY'de 20 yıl önce tanışarak evlenen kabin memuru Işıksaçan çiftinin görev noktalarına yolculuklarını ve uçuş öncesi hazırlıklarını içeren bir günlerini görüntüledi.

Işıksaçan çifti, görevdeki kabin memuru meslektaşlarının ve birbirlerinin de gününü havada kutladı.

- "Her uçuş ayrı bir heyecan, ayrı bir deneyim kazandırıyor bizlere"

Bir arkadaşının ısrarı üzerine 23 sene önce THY'ye yarı zamanlı kabin memuru alımları için başvuran Burçin Işıksaçan, "İlk uçuştan aklımda kalan büyük bir heyecan. Eğitim almıştık ancak deneyimim yoktu. Merak ve heyecanın dozu zamanla değişse de meleğimi icra ederken bu duyguları halen taşıyorum. Her uçuş ayrı bir heyecan, ayrı bir deneyim kazandırıyor bizlere." dedi.

Burçin Işıksaçan, 20 sene önce havaalanında bir nöbet sırasında tanıştığı eşi Cem Işıksaçan ile 15 yıldır evli olduğunu ve 11 yaşında Efe isminde bir oğulları bulunduğunu söyledi.

Aynı mesleği yaptıkları için birbirlerini anladıklarını ve tamamladıklarını dile getiren Işıksaçan, "Mesela uçuş öncesi dinlenmeden uçuşa gidemiyoruz. Uçuştan sonra da mutlaka birkaç saat yine dinlenmezsek güne devam edemiyoruz. Mesleğimizden olmayan ailelerimiz, düzenimizi, uyku ihtiyacımızı ne kadar anlamaya çalışsalar da anlayamıyorlar. Oğlumuz Efe bile bu düzende doğup büyüdüğünden, 'Siz uçuştan geldiniz uyuyun, ben odamdayım.' diyebiliyor. Uçuş saatlerimiz çocuğumuza vakit ayırmaya imkan tanıyor. Çocuğumla daha çok ve kaliteli vakit geçirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

- "Eşim de sorumlu kabin memuru olduğu için birlikte uçamıyoruz"

Burçin Işıksaçan, pandeminin başında 3 ay hiç uçuş yapmadıklarını, kalan 9 ayda da sınırlı sayıda uçuşların ciddi tedbir ve kısıtlamalarla gerçekleştiğini anlattı.

Işıksaçan, THY'nin pandemi sürecinde çok başarılı performans sergilediğini belirterek, "Biz uçuş personeli düzensiz saatlerde düzen kurabilmeyi çok iyi başarabiliyoruz. Fakat uçuş kısıtlarıyla birlikte eşim ve ben normal düzene alışmakta zorlandık. Hepimiz için fedakarlık dönemiydi ve bu süreç kolay geçmedi. Sürecin tek keyifli yanı oğlumuz Efe ile hayatımızda en uzun ve kaliteli zaman geçirebildiğimiz dönemdi." diye konuştu.

Işıksaçan, kendisi gibi eşi de sorumlu kabin amiri olduğu için birlikte uçma şanslarının bulunmadığını dile getirerek, "Daha önce kabin memuru olduğumuz dönemde birlikte çok fazla uçuş gerçekleştirmiştik. Yakın zamanda gerçekleştirdiğim Venezuela uçuşumda bir kabin memuru arkadaşımın uçuşa katılamaması sebebiyle o gün uçuş nöbet görevi olan eşim uçuşuma atandı. Çok şaşırdık ama çok ta sevindik. Uzun bir süre sonra birlikte uçuş yapmak çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

- "Yolcunun evlenme teklifinde alüminyum folyodan yüzük yaptım"

KAPAT [X]

Bir uçuşunda yolculardan birinin yaptığı evlenme teklifinin aklında tatlı bir hatıra olarak kaldığını anlatan Işıksaçan, şunları kaydetti:

"Bir yolcu alımı sırasında bir beyefendi yanıma gelip kız arkadaşıyla birlikte seyahat ettiklerini ve evlenme teklif edeceğini, yüzük takacağını, aynı zamanda da arkadaşının bu anı görüntüleyeceğini, bu sebeple kendisine destek olmamızı istemişti. Tüm ekip arkadaşlarımla organize olup uygun bir zaman diliminde yolcumuz hazır olduğunu söyledikten sonra küçük bir kutlama pastası hazırlayıp onların yanına gittik. Güzel bir konuşma ve evlenme teklifi sonrası yolcumuz yüzük kutusunu açtı. Ama içinde yüzük olmadığını gören gelin adayı ve biz şok olmuştuk. Alüminyum folyodan tek yüzük yapıp yolcuların yanına gidip kutunun içine koyması için verdim. O an teklif kabul edilmişti."

- Işıksaçan çiftinin mesajı

Burçin Işıksaçan, İstanbul-Ankara uçuşunu sırasında, meslektaşları ve eşi için, "Değerli misafirlerimizin kalplerine dokunarak, keyifli bir uçuş geçirmeleri için özveriyle çalışan tüm kabin memuru arkadaşlarımın dünya kabin memurları günü kutlu olsun. 20 sene önce Türk Hava Yolları sayesinde tanıdığım sevgili eşim Cem Işıksaçan senin de kabin memurları günün kutlu olsun. İyi ki varsın, evde görüşmek üzere." mesajını paylaştı.

Cem Işıksaçan da Los Angeles uçuşundaki meslektaşları ve eşi için şu mesajı paylaştı:

"Uçuşlarımızda kabinin emniyeti ve güvenliğinin yanında misafirperverlikleri ve güler yüzleriyle yolcularımızın memnuniyeti için olağanüstü çaba sarf eden kabin memuru arkadaşlarımın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun. 20 sene önce THY sayesinde hayatıma giren sevgili eşim Burçin Işıksaçan Los Angeles'tan selamlar. Birazdan İstanbul için uçuş operasyonu başlayacak, yarın akşam evde görüşmek üzere, Dünya Kabin Memurları Günün kutlu olsun."

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