Yunanistan'a göre bu yaz Türkiye ile yaşanacak 5 senaryo!

Türkiye'nin dış ilişkilerinde geliştirdiği etkileşimler ve ABD'den F-16 alma ihtimali Yunanistan'ı bir hayli rahatsız ediyor. Günlerdir Türkiye haberleri Yunan medyasında yerini alırken, Yunanistan gazetesi Kathimerini, Türk-Yunan ilişkilerinde 'sıcak bir yazın' yaşanacağını söyleyerek provokasyon dolu bir yazı kaleme aldı. Habere göre hükümet, yaşanabilecek sözde 5 farklı senaroyu inceliyor ve hazırlık yapıyor.

Gerilimin yeniden arttığı Atina-Ankara hattına dair mesajlar veren Yunan yetkililer; bu yazın tıpkı 2020 yazı gibi sıcak geçebileceğini ifade etti.

Yunanistan medyası, Türkiye'yi konuşuyor. Yerel basında geçen haberlerinde Türk-Yunan ilişkilerinde 'sıcak yaz' yaşanacağına dikkat çekiliyor. Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Türkiye ile olan ilişkilerde birkaç farklı noktaya değindi. Atina, yapılan uçuşlar, düzensiz göçmenler ve teçhizat durumlarının yer aldığı haberde yine provokasyon dolu ifadelere yer verildi.

Atina'nın kriz ortamı yaratmaya çalıştığı apaçık belli olurken Türkiye meselesi günlerdir Yunan manşetlerini süslüyor.

Hükümetin incelediği iddia edilen 4 senaryo şöyle:

1. Meriç ve Ege'den gelecek düzensiz göçmen akınları.

2. Türk savaş uçaklarının Ege'deki uçuşlarını artırması.

3. Türk sismik araştırma ya da sondaj gemilerinin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açıklarında çalışmalar yapması

4. Adalara asker sevkiyatı sırasıda Yunan uçak ve gemilerinin Türk unsurları tarafından rahatsız edilmesi.

Senaryolar altında ise özellikle Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'lara işaret edilip, Yunanistan'ın Atina ziyareti sonrası bu satışın ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülkenin en büyük endişelerinden birinin ise Temmuz ayında Kıbrıs tarafından Türkiye tarafından yapılan sondaj eylemi. Gazete, yeniden 2020 yaz krizinin yaşanabileceğini işaret etti.