Fed'in ılımlı söylemleriyle emtia piyasasında yükseliş eğilimi devam etti

MEB ile RTÜK arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü imzalandı
MEB ile RTÜK arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü imzalandı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında net indirim
Tamamlayıcı sağlık sigortasında net indirim
Sponsorlu İçerik
Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak
Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak
3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici
Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Avukattan milyon dolarlık dolandırıcılık için mübaşire rüşvet
Avukattan milyon dolarlık dolandırıcılık için mübaşire rüşvet
Şeker stokçunun elinde kalacak
Şeker stokçunun elinde kalacak
6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
Kiraya arabulucu geliyor
Kiraya arabulucu geliyor
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar gözaltında
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar gözaltında
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü
Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü
Erdoğan: 'Kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Erdoğan: 'Kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Soylu, iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu
Soylu, iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fed'in ılımlı söylemleriyle emtia piyasasında yükseliş eğilimi devam etti

Geçen hafta pirinç yüzde 1,8, soya fasulyesi yüzde 1,6, kahve yüzde 5,9 ve kakao yüzde 1,5 arttı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 11:45
Yazdır
Fed'in ılımlı söylemleriyle emtia piyasasında yükseliş eğilimi devam etti

- Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ılımlı ve yumuşak tondaki açıklamalarıyla geçen hafta da devam etti.

Aktiviteye ilişkin olumlu beklentiler ve arz sorunlarının sürmesi ile emtia fiyatları geçen hafta pozitif seyretti.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarının para politikasının sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, Banka'nın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olduğunun vurgulanmasının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti.

Dolar endeksindeki geri çekilme de emtia fiyatlarına olumlu yansıdı.

Geçen hafta altının onsu yüzde 0,4, gümüş yüzde 1,6 ve paladyum yüzde 5,4 arttı.

Fed'in, son toplantı tutanaklarında daha yumuşak bir tona sahip olması altının destek görmesine neden oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını söyledi.

Küresel otomotiv endüstrisinde arzın olumsuz etkileneceğine yönelik endişeler de paladyum fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Tezgah üstü piyasada bakırın libresi yüzde 0,3, çinko yüzde 3 ve nikel yüzde 1,5 artış kaydetti.

- Doğal gaz zirve tazeledi

Enerji emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,3 artış kaydetti. 9,401 dolarla 13,5 yılın zirvesini gören New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da haftayı yüzde 8 değer kazancıyla tamamladı.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalması ve AB ülke liderlerinin Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağına yönelik beklentiler de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

- Tarım emtialarında oynaklık devam ediyor

Tarım emtialarında önceki haftalarda görülen oynak seyir, geçen hafta da devam etti.

KAPAT [X]

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1 ve mısır yüzde 0,3 değer kaybederken, pirinç yüzde 1,8 ve soya fasulyesi yüzde 1,6 arttı.

Pamuk yüzde 1,9 ve şeker yüzde 1,5 azalış kaydederken, kahve yüzde 5,9 ve kakao yüzde 1,5 artış gösterdi.

Üretim tahminlerindeki artış ve ihracat verilerindeki düşüş tarım emtialarını aşağı yönlü etkiledi. Rusya ve Hindistan'ın pirinç ihracatında kısıtlama getireceğine yönelik haberler, arzda endişelere neden oldu.

Brezilya'daki iklimsel faktörler de kahve fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

- "Vadeli işlemlerde satış baskısı geçen hafta da sürdü"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, şekerin, haftayı düşüşle tamamladığını belirterek, dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya'nın petrol fiyatlarını düşük tutmak için önlemler almasının şeker fiyatlarında düşüşe yol açtığını söyledi.

Ergezen, "Benzin ürünlerinde vergi oranlarının azaltılması kararı alındı. Şeker kamışı, etanol üretimi için kullanılan ham maddelerden biri. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor." dedi

Buğdayda, üretim ve stok tahminlerinde halen bir değişim olmamasının, yükselişlerin kar satışı olarak değerlendirilmesine yol açtığını aktaran Ergezen, mısırda üretim tahminlerindeki düşüşün beklentilerin altında kaldığını, bu nedenle vadeli işlemlerde satış baskısının geçen hafta da sürdüğünü kaydetti.

Uzak Doğu'da kapanmaların artması ile pirinçte arza yönelik endişelerde artış olduğunu belirten Ergezen, "Uzak Doğu, pirinç üretiminin ve talebinin en yüksek olduğu bölge. Bu nedenle kapanmalar fiyatlar üzerinde etkili oluyor." dedi.

Kahvenin geçen haftayı yükselişle kapattığını aktaran Ergezen, "Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'da etkili olan soğuklar, üretim endişelerinin artmasına yol açıyor. Yaşanan soğuklar nedeniyle kahve ağaçlarının çiçeklenmesi azalıyor. Bu da daha düşük üretim demek." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 116,43 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 116,43 dolar
İstanbul'da MR çektikleri 7 yaşındaki Elif'i yaktılar!
İstanbul'da MR çektikleri 7 yaşındaki Elif'i yaktılar!
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hala getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

https://ihh.org.tr/haber/mavi-marmara-saldirisinin-yildonumunde-yuruyus-duzenlenecek
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Mahkum 24.Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)

Mahkum 24.Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)

Mahkum 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 2 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri