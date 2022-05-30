Asker uğurlamasında kontrolsüz ateş
İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahlar ateşlendi. Üç kişi, halay çeken kalabalığa doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri, elindeki kovanı yere düşürünce pompalı tüfek kontrolsüz bir şekile ateş aldı
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Mayıs 2022 11:59
İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahlar ateşlendi. Üç kişi, halay çeken kalabalığa doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri, elindeki kovanı yere düşürünce pompalı tüfek kontrolsüz bir şekile ateş aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız