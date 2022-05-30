THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.
Eklenme : 30 Mayıs 2022 12:05
THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.
Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Yolcularımız.
Gelen sorulara istinaden:
Soru:Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı?
Cevap: Evet
Soru:Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu?
Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız