Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 12:18
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliği için teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız