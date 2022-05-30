Beşiktaş'tan Cem Küçük'e sert cevap! Yazar müsveddesi

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

29 Mayıs 2022 Pazar günü TGRT'de yayınlanan Stüdyoda Futbol Programı'nda şuursuzca haddini aşarak "Siyaset isterse Beşiktaş'ı bitirir" ifadelerini kullanarak yorum yapan gazeteci, yazar müsveddesi Cem Küçük'ü şiddetle kınıyor, camiamızın bu ve benzeri akıl yoksunu, provokatif yorumları muhattap kabul etmeyeceğini biliyoruz. Siyaset ve spor ile ilgili bilgisi olmadan her iki alanda da fikri olan bu cahillerin ekonomik çıkar uğruna ceplerini doldurmak için hadlerini aştıkları açıktır.

Akıl ve izandan yoksun, birilerinin adını kullanarak gazetecilik yaptığını sanan provokatörler bilmelidir ki önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl dönümü ile birlikte Beşiktaş'ın 120. kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlayacağız.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği önleyici yasanın toplum huzurunu bozmaya yönelik çalışan sözde tv yorumcusu için de uygulanması konusunda savcıları göreve davet ediyoruz. Zira Beşiktaş camiası bu ve benzeri laf ebelerinin soytarılıklarıyla reyting taklaları atacağı bir yer değildir. Bilinmelidir ki bunun şamarı ağır olur.

Beşiktaş kulübünün sert açıklamasından sonrası Cem Küçük'ten yeni açıklama

Cem Küçük Twitter hesabından: Vergi borçlarına kolaylık ve devlet desteği olmazsa Beşiktaş dahil üç büyükler ve hiçbir kulüp ayakta kalamaz sözlerimiz nereye gelmiş. Programı izleyin, ne demek istediğimizi anlarsınız. Bu kadar kötü niyet olur mu ya?

Ne dediğim o kadar açık ki! Kimse programı izlemeden capslerle yorum yapıyor. Ekonomik anlamda bütün kulüpler devlet desteği olmazsa varolamaz. Sanki siyaseten laf etmişim gibi yorumlar yapılması komedi. Gene de canınız sağolsun. İfadelerini kullandı.