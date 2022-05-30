Hatay'da baraj gölüne giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Samandağ ilçesinde Arda (14) ve Berat Tandır (12) kardeşler, serinlemek için Karaçay Baraj gölüne girdi.

Yüzmeye başladıktan bir süre sonra her ikisinin de çırpındığını gören vatandaşlar, Berat'ı sudan çıkarırken, Arda Tandır gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri kurtarılan çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Gölde AFAD, itfaiye ve su altı polisinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı.