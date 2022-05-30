HAK-İŞ Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenleri anacak

HAK-İŞ, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenleri anmak için Adıyaman'da "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" temalı konferans düzenleyecek.

Genel Başkan Mahmut Arslan, yazılı açıklamasında, İsrail'in 2010 yılında Gazze'ye yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Gazze Özgürlük Filosuna saldırısıyla 10 insani yardım gönüllüsünün hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını anımsattı.

Gazze'deki ambargonun ve izolasyonların devam etmesinin, Filistinlilerin kendi topraklarına dönememesinin ve Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesinin barışla alakasının olmadığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' anlayışıyla hemhal olmuş bir millet olarak hemen hemen bütün dünya Filistin halkını ve Kudüs'ü yalnız bıraksa da biz yalnız bırakmayacağız.

Mavi Marmara saldırısının 12. yıl dönümünde HAK-İŞ'in Kudüs Komitesi, yarın Adıyaman Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nde 'Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız' temasıyla bir konferans düzenleyecek. Bu programda, Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız ve tüm şehitlerimizi anacağız."