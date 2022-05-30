Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen 'usulsüz reçete' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında net indirim
Tamamlayıcı sağlık sigortasında net indirim
Sponsorlu İçerik
BEM-BİR-SEN ard arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
BEM-BİR-SEN ard arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
MEB ile RTÜK arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü imzalandı
MEB ile RTÜK arasında Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü imzalandı
Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak
Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak
Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici
Bakan Nebati: Enflasyon görünümündeki bozulma geçici
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Avukattan milyon dolarlık dolandırıcılık için mübaşire rüşvet
Avukattan milyon dolarlık dolandırıcılık için mübaşire rüşvet
Şeker stokçunun elinde kalacak
Şeker stokçunun elinde kalacak
6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 223 personel almak için ilana çıktı
Kiraya arabulucu geliyor
Kiraya arabulucu geliyor
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar gözaltında
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar gözaltında
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Nebati'nin ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü
Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü
Erdoğan: 'Kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Erdoğan: 'Kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar
Soylu, iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu
Soylu, iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Mesleki liseleri hedefi yakaladı: 500 bin yeni çırak
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Ana sayfaHaberler Terör

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen 'usulsüz reçete' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 doktor ile eczası kalfası da bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 14:09
Yazdır
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen 'usulsüz reçete' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen "usulsüz reçete" operasyonunda, 2 doktor ile eczası kalfasının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen soruşturmada 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz olarak reçete edildiği belirlendi.

Ekiplerce Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Toros" ve drone ile havadan destek verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne 'sahte bomba düzeneği' ile gelen zanlı tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne 'sahte bomba düzeneği' ile gelen zanlı tutuklandı
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hala getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

https://ihh.org.tr/haber/mavi-marmara-saldirisinin-yildonumunde-yuruyus-duzenlenecek
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Anadolu İHL açılmasında nüfus kriterini kaldıran düzenlemede İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Anadolu İmam Hatip liseleri açılması için nüfus kriterini kaldıran düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel okullarda çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Merkezi ve ortak sınavlara açılan davalarda 'süre' karmaşasına Danıştay açıklık getirdi

Danıştay, davacılar tarafından açılan davalarda "süreye" ilişkin yanlış yorumu Danıştay 5. Dairesi giderdi
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Destan 25.Bölüm 2. Fragmanı

Destan 25.Bölüm 2. Fragmanı

Destan 25.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 31 Mayıs Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri