BEM-BİR-SEN ard arda 17. defa genel yetkili sendika oldu

RAKİPLERİNE FARK ATTI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirilen Yerel Yönetim Hizmet Kolu yetki tespit toplantısı sonucunda Bem-Bir-Sen, Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda 2022 yılı yetki tespit sürecini, 61.287 üye sayısı ile en yakın sendikanın üye sayısının iki katı daha yüksek üye sayısı ile açık ara birinci olarak tamamladı.



ÜYE SAYISINI ARTIRARAK GENEL YETKİDE 17. YILINI GÜVENLE PERÇİNLEDİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçte 10'u aşkın yakın eylem yaparak yaşanan sıkıntıları meydanlardan ifade eden, Bem-Bir-Sen yaşanan sürece rağmen geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de üye sayısını artırdı.

"KAZANIMLARIMIZLA MEMURLARIMIZIN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDIK"

Yetki tespit toplantısının ardından konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Son 11 yılın rekoru yeni üye sayımızla büyük bir mücadele ve başarılı, bereketli bir yıl yaşadık. 2021-2022 yılı Toplu Sözleşme Kazanımlarıyla, Sosyal Denge Sözleşmeleriyle, Yiyecek Yardımı ile alanda, masada, resmi gazetede, hukuki ve son olarak da üye sayılarıyla çok başarılı bir yıl olmuştur. Güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan Yerel Yönetim Çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. 6. Dönem Toplu Sözleşme masasında büyük bir emek, mücadele, gayret ve sabırla elde ettiğimiz kazanımlarımızın, uygulanmasından, sahaya yansımasına, Sosyal Denge Sözleşmesinde yüzde 120'ye çıkardığımız oranın uygulanmasına, bu kazanımlardan olan 'Yemek Yardımı' kazanımımızda yaşanan sorunların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile düzenlenmesine kadar birçok konuda büyük bir çaba sarf ettik. Bu çabalarımızın yansıması Üyelerimizin büyük teveccühü olmuştur. Bugüne kadar birçok hususta Hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, Yerel Yönetim Çalışanlarımızın mali ve sosyal imkanlarını, çalışma şartlarının insan onuruna uygun hale getirecek kazanımları artırmaya devam edeceğiz. Kazanımlarımızla Memurlarımızın teveccühünü kazanmaya devam edecek, bu sene olduğu gibi her dönemde Üye sayımızı artırarak emek mücadelesinde hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Üyesinin, Milletinin sorunlarına çözüm bulmaya, beklentilerini karşılamaya, hedeflerini gerçekleştirmeye paydaş olmaya odaklı yerli, Milli sendikacılık anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz. Soylu mücadelemizin, emeği değerli kılma, ekmeği artırma çabalarımızın karşılığını bihakkın almak noktasında kutlu yürüyüşümüze omuz veren büyük Bem-Bir-Sen ailesine üye olmak noktasında kararlılık gösterenlere, bu yıl ailemize yeni katılanlara, 81 ilde teşkilatımızın bütün birimlerine öncülük eden sendikal öncülere, hedefimize katkılarından ve yeni zaferlere imza atma kararlıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"ÜYE SAYIMIZI ARTIRARAK GENEL YETKİ'DE 17. YILIMIZI PERÇİNLEDİK"

17 yıldır üst üste yetkili sendika olmanın sendikal mücadele de küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu kaydeden Uslu, "El değiştiren belediyelerde siyasi partilerin yandaşı sendikalar tarafından üyelerimize yönelik yapılan sendikal baskı, tehdit ve sürgünlere rağmen üyelerimizin dik duruşu, Bem-Bir-Sen'e teveccühü, teşkilatımızın azmi, çalışkanlığı, üretkenliği ve vizyoner bakışı başarıyı getirdi. Kimi belediye başkanlarının sahada Bem-Bir-Sen'e karşı giriştiği mücadeleye rağmen bizler yetkili sendika sıfatı ile artan sorumluluğumuzun farkında olarak, sadece üyelerimizin hak ve menfaatlerini değil, sahamızda görev yapan yerel yönetim çalışanlarının kazanımları üzerinde bir sendikal faaliyet yürütmekteyiz. Üye sayımızı artırarak, 61.287 sayısına ulaşmamız Üyelerimizden, Temsilcilerimize, Şube/İl Başkanlarımızdan, Genel Merkezimiz Yönetimimize, teşkilatımızın tamamının özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur. 17. Genel Yetki yılımızın Milletimize, Yerel Yönetim Çalışanlarına ve tüm kamu görevlilerine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum." dedi.