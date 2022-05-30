Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolcu otobüsünün çaptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 14:30
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Duruca Mahallesi Duruca Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Gönen'e (65) çarptı.
Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Gönen, buradan sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız