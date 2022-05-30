Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın paylaşımları:

1-Ek Gösterge Düzenlemesinde Genel Memnuniyetin Yolu Tazminat Yansıtma Oranlarını Yükseltmektir

Kamu görevlilerinin ek göstergelerini gözden geçirmek ve adaletli bir düzenleme ile genel memnuniyet üretmek için gösterge kadar önemli bir diğer formül, Tazminat Yansıtma oranlarıdır.

2-Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600'ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.

3-3600 Ek Gösterge ve Göstergelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı yapılan talep alma amaçlı toplantılarda, sadece belli meslek guruplarını değil tamamını kapsayacak şekilde tüm detaylarıyla beklentiyi aktardık. Talep ve beklentileri dikkate almış bir çerçevede teklifi bekliyoruz.

4-Teklifin de yapılacağı üçüncü toplantıyı Mayıs ayı içerisinde yapmak hedefiyle süreç işledi. "Toplantı ne zaman" soruları sorulmaktadır. Toplantının zamanını Bakanlığın hazırlıkları ve vereceği tarih belirleyecektir. Sosyal taraf olarak önemli oranda söyleyeceklerimiz paylaştık.



5-Yeni şeyler söylemek, yetkililer tarafından yapılan çalışmanın görülmesine, teklifin gelmesine bağlıdır.

Gayretimizde, amacımızda bellidir. Herkesi kapsayan hakkaniyetli bir düzenlemedir.



